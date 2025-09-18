Минпромторг повысил тарифы на проведение GMP-фарминспекций

Тарифы на проведение фарминспекций на соответствие стандартам GMP ЕАЭС подняли на 4,5%. Полная проверка производств в России теперь стоит 2,965 млн руб., а за пределами страны — 4,734 млн руб.

Минпромторг обновил методики расчета платы за проведение фармацевтических инспекций на соответствие правилам надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (GMP ЕАЭС) и предельных размеров платы за оказание таких услуг. Приказ № 3045 от 15.09.2025 опубликован на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в приказ Минпромторга № 90 от 20.01.2021. Согласно новому приказу пересмотр размера платы за оказание услуги будет проводиться один раз в год до 1 сентября текущего финансового года (сейчас 1 апреля).

Приказом утверждены новые максимальные суммы оплаты за проведение фарминспекций (указаны с учетом НДС 20%). Для производств на территории России:

полная проверка — 2,965 млн руб. (сейчас 2,837 млн руб., +4,5%);

сокращенная проверка (в случае предоставления плана корректирующих действий и отчета по нему) — 1,120 млн руб. (сейчас 1,072 млн руб., +4,5%).

Для производств за пределами России (включая совместные проверки со странами ЕАЭС):

полная проверка — 4,734 млн руб. (сейчас 4,530 млн руб., +4,5%);

сокращенная проверка — 1,241 млн руб. (сейчас 1,187 млн руб., +4,5%).

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik