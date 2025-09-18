Минпромторг анонсировал возврат субсидирования клинических исследований

Жесткий контроль фармпроизводителей, субсидии на инновационное развитие отрасли, консолидацию сил для экспорта и развитие фондового фармрынка обсудили участники Всероссийской GMP-конференции.

Из-за пандемии были прерваны на некоторое время очные GMP-инспекции. Не на всех производителей такое освобождение повлияло положительно, считает министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Поэтому он приветствовал возврат к жесткому контролю качества. Об этом он рассказал на 10-й Всероссийской GMP-конференции, передает корреспондент «ФВ».

«Мы прервали на определенное количество лет вот эти очные проверки. Они перешли в документарный электронный режим. Но сейчас мы возвращаемся к жесткому контролю. Пока мы видим расслабленность пандемического периода, поэтому могу только сказать, что контроль вернулся, и это хорошо, потому что обеспечение качества продукта крайне важно», — сказал Алиханов.

Министр также напомнил, что за последние десять лет открылось порядка 80 новых производственных фармплощадок. Объем производства вырос в деньгах в шесть раз. Доля российских производителей выросла почти в два раза, с 21% до примерно 41—42%, в натуральном выражении — до 63,8—64% по итогам 2024 года. Минпромторг контролирует около 1,2 тыс. различных площадок.

Алиханов рассказал, что Минпромторг занимался не только насыщением внутреннего рынка, но также экспортом. Российские препараты поставляются в более чем 150 стран. «Это одно из главных направлений развития, потому что внутренний рынок с точки зрения денег или, скажем, объемной номенклатуры, будет только сокращаться, потому что чем качественнее препараты, чем более таргетно они работают с заболеваниями, тем меньший объем, наверное, нам потребуется. Я сейчас не говорю, что мы там упадем как-то в этом объеме сильно, но динамика этого роста, наверное, замедлится», — добавил он.

По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, пришло время посмотреть, подумать о консолидации сил для экспорта, возможно, создать некий клуб экспортеров, в котором обсуждать, что необходимо сделать для развития направления, в том числе усилия Министерства здравоохранения необходимы по взаимодействию с теми или иными странами.

Чтобы «не загонять Россию в дженериковую модель», по словам Алиханова, необходимо со следующего года вернуться к субсидированию третьей фазы клинических исследований. Он обратил внимание, что отечественные производители нуждаются в гарантии, что инновационный продукт будет потребляться.

Поддержку, на которую министерство в 2027 году выделит 1 млрд руб., получат препараты начиная с третьей стадии клинических испытаний, сообщила ранее замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик считает, что правительству необходимо поддерживать в первую очередь публичные компании. За счет фондового рынка может вырасти капитализация российского бизнеса. «Тогда новые технологии создания лекарств, регуляторные технологии, подтверждение GMP, качества, сотрудничество с университетом, программа по развитию кадров становятся не только факторами затрат предприятия, а факторами, повышающими стоимость акций», — пояснил он.

Фото: Елена Калиновская

Елена Калиновская

pharmvestnik