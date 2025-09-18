Контроль за оборотом медицинских перчаток ужесточат

Передача данных станет обязательной с 1 марта 2026 года. Поправки внесены в постановление правительства № 894 от 31 мая 2023 года, регламентирующие правила маркировки медизделий.

Обязательная маркировка медизделий последовательно вводится с 2023 года. Оператором системы выступает «Оператор-ЦРПТ».

Мониторинг призван воспрепятствовать незаконному производству и обороту медизделий. По словам исполнительного директора Самарского завода медицинских изделий (СЗМИ), объем нелегального оборота медицинских перчаток может достигать 40%, а в денежном выражении только по госконтрактам – более 10 млрд рублей.

В конце июня 2024 года стартовал добровольный пилотный проект по маркировке медицинских перчаток. По завершении эксперимента маркировка стала обязательной с 1 марта 2025 года. Она касается всех основных видов перчаток – смотровых, хирургических, латексных, нитриловых по 8 кодам ОКПД 2 и 36 кодам вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медизделий.