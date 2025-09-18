Россия передаст Вьетнаму технологию производства шприц-ручек для лечения диабета

Россия передаст Вьетнаму технологию производства шприц-ручек для инъекций инсулина, а также биологических препаратов для лечения ожирения, сосудистых, вирусных и других заболеваний. Это предусматривает соглашение о сотрудничестве между российской фармацевтической компанией «Медсинтез» и вьетнамским заводом вакцин и биологических препаратов VNVC, сообщает издание Công an Nhân dân.

Ожидается, что в ближайшее время VNVC освоит технологии «Медсинтеза» и начнет производство одноразовых и многоразовых инсулиновых ручек, рекомбинантных альбумина и инсулина, противодиабетических препаратов (лираглутид, семаглутид), антикоагулянта гепарина, фолликулостимулирующего гормона для лечении бесплодия и др.

Стороны также будут сотрудничать в области научных разработок и клинических исследований (КИ) новых лекарственных препаратов и вакцин. В частности, планируется скоординировать КИ противовирусного препарата «Триазавирин» для лечения лихорадки денге, что особенно актуально для Вьетнама. «Триазавирин» — препарат, рекомендованный Минздравом РФ для профилактики и лечения COVID-19 и имеющий потенциал для расширения возможностей лечения вирусных заболеваний», — отмечается в сообщении.

В планах Вьетнама с помощью российских технологий обеспечить лекарствами не только внутренний рынок, но и со временем перейти к экспорту в страны АСЕАН.

О совместной работе также договорились российская биофармацевтическая компания «Промомед» и вьетнамская «Винафарм».

gxpnews