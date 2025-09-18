Подсчитано, сколько в среднем в месяц россияне тратят на лекарства

В январе–июле 2025 года россияне ежемесячно тратили на лекарства в аптеках более 900 рублей, покупая при этом в среднем 2,4–3 упаковки препаратов. Максимальные расходы в отчетном периоде приходились на апрель — чуть больше 1 тыс. рублей на человека, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

По итогам 7 месяцев средние траты на лекарственные препараты (включая онлайн-покупки с доставкой) составили 7,1 тыс. рублей в розничных ценах с НДС. Это на 14,1% больше, чем годом ранее. В среднем каждый житель России с января по июль купил 18,7 упаковки лекарств — практически столько же, сколько в прошлом году, отмечают аналитики.

Расходы на покупку лекарственных средств заметно отличаются в зависимости от региона. В последние годы с заметным отрывом лидирует Санкт-Петербург: за 7 месяцев каждый житель Северной столицы в среднем потратил на лекарства больше 9,6 тыс. рублей, в годовом отношении сумма выросла на 1 тыс. рублей, или 14%, во многом за счет аналогов семаглутида. От лидера немного отстает Московская область с 9,5 тыс. рублей (+1,3 тыс. рублей, или 16% в годовом отношении). Замыкает тройку Москва: москвичи с января по июль купили лекарств на 8,9 тыс. рублей (+1 тыс. рублей, или 13,2%).

gxpnews