Группа «Озон Фармацевтика» вывела на рынок препарат «Иммунотрезан» для поддержки иммунитета и борьбы с усталостью. Первые 25 тыс. упаковок уже отгружены дистрибьюторам, сообщает пресс-служба компании.

«Иммунотрезан» объединяет два действия в одной формуле: иммуномодулирующее, которое помогает противостоять вирусам и бактериям, и адаптогенное, способствующее адаптации к нагрузкам и восполнению энергии. Препарат подходит взрослым и детям с 12 лет и, как подчеркивает производитель, отличается доступной ценой.

Безрецептурный препарат выпускается в форме таблеток. Сейчас доступны упаковки по 10 таблеток, в ближайшее время «Озон Фармацевтика» обещает выпустить и другие, включая «уникальные для российского рынка».

«Озон Фармацевтика» — российская фармацевтическая группа, имеет 16 производственных участков, все мощности находятся в Самарской области (в Тольятти и Жигулевске), а также научно-исследовательские лаборатории в биофармацевтическом кластере «Сколково» и в Химках. Акции ПАО «Озон Фармацевтика» торгуются на Мосбирже. За 2024 год выручка группы составила 25,6 млрд рублей, чистая прибыль — 4,6 млрд рублей.

