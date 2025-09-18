Минздрав приостановил применение пяти лекарственных препаратов

Минздрав РФ приостановил применение пяти препаратов, следует из записей Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Три препарата представлены в России московской компаний «Манас Мед» (производятся в Индии «Рус-Мед Экспортс Прайвит Лимитед»):

– «Гепарин-Рус» (МНН гепарин натрия), раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, регистрационное удостоверение (РУ) ЛП-008038;

– «Пеметрексед-Рус» (МНН пеметрексед), лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, РУ ЛП-008080;

– «Доцетаксел-Рус» (МНН доцетаксел), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл, РУ ЛСР-008696/10.

РУ еще на два препарата принадлежат кипрской «Гексало Трайдинг Лимитед» (производятся в Египте компанией «Октобер Фарма»):

– «Колломак» (МНН салициловая кислота + молочная кислота + полидоканол 600), раствор для наружного применения, РУ П N012501/01;

– «Ларипронт», таблетки для рассасывания, РУ П N008293/01.

gxpnews