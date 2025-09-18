«Биннофарм Групп» и СПХФУ работают над препаратом для лечения жировой болезни печени

«Биннофарм Групп» и Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (СПХФУ) стали стратегическими партнерами по разработке инновационного препарата для лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Об этом GxP News рассказали в пресс-службе «Биннофарм Групп». Планируемый объем продаж препарата там оценивается в сумму от 1 млрд рублей.

«После успешного завершения клинических исследований II фазы оригинального препарата, которые СПХФУ проводит самостоятельно, „Биннофарм Групп” инвестирует в проведение масштабных клинических исследований III фазы и организацию промышленного производства. Вывод препарата на рынок ожидается в 2031 году», — отмечается в сообщении.

НАЖБП страдает до 30% взрослого населения России, и это количество будет расти в связи с увеличением числа пациентов с ожирением, диабетом 2-го типа и метаболическими нарушениями. При этом в стране нет зарегистрированных лекарств от этого заболевания.

«Мы рассчитываем закрыть значимую медицинскую потребность в России и выйти с инновационным препаратом на глобальные фармацевтические рынки, что повысит экспортный потенциал компании и привлечет дополнительные инвестиции», — отметил генеральный директор компании Рустем Муратов.

«Биннофарм Групп» разрабатывает и производит рецептурные и безрецептурные лекарственные средства (480+ регистрационных удостоверений препаратов, 130+ фармакологических групп, 250+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). У группы пять производственных площадок: ПАО «Синтез» (Курган), АО «Алиум» (Оболенск), АО «Биннофарм» (Зеленоград), АО «Биоком» (Ставрополь) и R&D-центр (Красногорск); численность персонала составляет около 4 тыс. человек. Препараты компании продаются в 15 странах.

gxpnews