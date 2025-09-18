В рекламе энергетиков запретят упоминать БАДы и витамины

Из рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, исключат информацию о входящих в состав биологически активных добавках (БАД) и витаминах. Кроме того, в ней нельзя будет обращаться к несовершеннолетним. Соответствующие поправки в закон «О рекламе» одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

Документ обязывает в рекламе таких напитков предупреждать о вреде их чрезмерного потребления. В радиорекламе предупреждение должно длиться не меньше 3 секунд, в видео — не меньше 5 секунд. В остальных видах рекламы предписывается отводить такому предупреждению не меньше 7% площади. Ответственность за нарушения будут нести рекламодатели, распространители и изготовители рекламы: штрафы составят от 2 до 2,5 тыс. рублей для физлиц и от 100 до 500 тыс. рублей для юрлиц, отмечает издание.

БАДы и витамины не делают энергетики полезными, рассказал ассистент кафедры Института анатомии и морфологии им. Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. Эти вещества содержатся в напитке не в натуральной форме и в очень больших количествах, пояснил эксперт. В сочетании они форсированно действуют на сердечно-сосудистую систему, из-за чего сердце работает интенсивнее.

Чем больше подростки сталкиваются с маркетингом энергетиков, тем сильнее намерение пить их и тем выше фактическое потребление, заявила изданию клинический психолог Екатерина Евкина. Упоминания витаминов и БАДов в составе напитков формируют так называемый эффект ореола здоровья: продукт кажется более «правильным» и безопасным. «Подростки особенно чувствительны к таким маркетинговым приемам, поскольку склонны больше полагаться на яркие, простые маркеры „пользы”, чем на скучную мелкую приписку о рисках для здоровья», —считает она.

В случае если предложенные нормы будут приняты, они вступят в силу 1 марта 2026 года.

gxpnews