Более 100 производителей ветеринарных препаратов в РФ получили сертификаты GMP

За последние 10 лет число производителей препаратов для ветеринарного применения, которые получили сертификаты соответствия производственных площадок правилам GMP, увеличилось с четырех до более 100. Об этом в ходе X Всероссийской GMP-конференции сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

«Если открутить историю на 10 лет назад, то, согласно статистике, только у четырех производителей были заключения о соответствии площадок GMP — у двух иностранных и двух отечественных. Сегодня таких производителей больше 100, около половины из них — российские», — рассказал он.

С сентября 2023 года в России действует практика ввода в гражданский оборот ветпрепаратов только при наличии соответствующего сертификата. По словам Увайдова, за 2 года было выдано 470 таких разрешений, из них 336 на отечественные и 134 на зарубежные препараты. При этом, по его данным, на рынке все еще сохраняется достаточно большое количество фальсифицированной ветпродукции. Замминистра рассчитывает, что ситуация изменится, когда выведенная в прошлом году маркировка ветпрепаратов заработает в полную силу.

Более 60% рынка препаратов для ветеринарии занимают российские производители: их доля в структуре продаж в последние годы значительно растет, как и объемы производства. GxP News разобрались, как идет импортозамещение в области ветеринарии.

