Минздрав опубликовал проект нового Перечня ЖНВЛП

Минздрав предложил включить в список ЖНВЛП 10 новых МНН, а также исключить некоторые лекарственные формы двух препаратов. Кроме того, в перечне представлены агрегированные лекарственные формы.

На портале Министерства здравоохранения размещен проект распоряжения правительства об утверждении лекарственных перечней. В Перечень ЖНВЛП предлагается внести 10 новых МНН, которые были одобрены комиссией по формированию лекарственных перечней Минздрава в ноябре 2024 и августе 2025 года.

Согласно проекту, Перечень ЖНВЛП пополнится препаратами от гемофилии, туберкулеза, пневмонии, редкого заболевания – идиопатический рецидивирующий перикардит. В перечень будут включены четыре противоопухолевых лекарства.

Часть этих лекарств были одобрены еще в конце 2024 года, основной пул кандидатов комиссия рассмотрела в августе 2025 года. Тогда за два дня члены комиссии обсудили 23 МНН, девять из них были одобрены, а 14 – нет. В проект распоряжения включены только восемь из одобренных.

Один препарат – пэгунигалзидаза альфа компании Chiesi будет рассмотрен повторно, предположительно в ноябре 2025 года.

Кроме того, комиссия решила исключить из перечня интерферон гамма человеческий рекомбинантный в форме лиофилизата для приготовления раствора для интраназального введения, а также меглюмина акридонацетат в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения.

В проекте нет привычных наименований лекарственных форм – таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:

— лекарственные формы для парентерального применения,

— лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,

— лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением,

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.

Как правило правительство принимает распоряжение в конце текущего или в начале следующего года. Документ вступит в силу спустя два месяца после опубликования.

Новые препараты, которые будут включены в Перечень ЖНВЛП с 2026 года* № МНН/Лекарственная форма Торговое наименование Показание Производитель 1 Лоноктоког альфа, лекарственные формы для парентерального применения Афстила Гемофилия А CSL Behring 2 Луспатерцепт, лекарственные формы для парентерального применения Реблозил Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией BMS 3 Претоманид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Ракстеми Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью Mylan 4 Капивасертиб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Акдайна Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местнораспространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN AstraZeneca 5 Камрелизумаб, лекарственные формы для парентерального применения Арейма Рак пищевода, носоглотки Петровакс Фарм 6 Энфортумаб ведотин, лекарственные формы для парентерального применения Падцев Онко Местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак Astellas 7 Даролутамид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Нубека Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы Bayer 8 Пэгфилграстим, лекарственные формы для парентерального применения Поэксо Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию ПСК Фарма 9 Цефтобипрол медокарил, лекарственные формы для парентерального применения Зевтера Внутрибольничная, внебольничная пневмония Ланцет (держатель РУ) 10 Гофликицепт, лекарственные формы для парентерального применения Арцерикс Идиопатический рецидивирующий перикардит Р-Фарм *Согласно проекту распоряжения правительства Источник: Минздрав РФ Фото: Freepik

Елена Калиновская

pharmvestnik