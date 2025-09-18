Минздрав опубликовал проект нового Перечня ЖНВЛП

Минздрав предложил включить в список ЖНВЛП 10 новых МНН, а также исключить некоторые лекарственные формы двух препаратов. Кроме того, в перечне представлены агрегированные лекарственные формы.
На портале Министерства здравоохранения размещен проект распоряжения правительства об утверждении лекарственных перечней. В Перечень ЖНВЛП предлагается внести 10 новых МНН, которые были одобрены комиссией по формированию лекарственных перечней Минздрава в ноябре 2024 и августе 2025 года.
Согласно проекту, Перечень ЖНВЛП пополнится препаратами от гемофилии, туберкулеза, пневмонии, редкого заболевания – идиопатический рецидивирующий перикардит. В перечень будут включены четыре противоопухолевых лекарства.
Часть этих лекарств были одобрены еще в конце 2024 года, основной пул кандидатов комиссия рассмотрела в августе 2025 года. Тогда за два дня члены комиссии обсудили 23 МНН, девять из них были одобрены, а 14 – нет. В проект распоряжения включены только восемь из одобренных.
Один препарат – пэгунигалзидаза альфа компании Chiesi будет рассмотрен повторно, предположительно в ноябре 2025 года.
Кроме того, комиссия решила исключить из перечня интерферон гамма человеческий рекомбинантный в форме лиофилизата для приготовления раствора для интраназального введения, а также меглюмина акридонацетат в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения.
В проекте нет привычных наименований лекарственных форм – таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:
— лекарственные формы для парентерального применения,
— лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,
— лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением,
— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,
— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.
Как правило правительство принимает распоряжение в конце текущего или в начале следующего года. Документ вступит в силу спустя два месяца после опубликования.
|Новые препараты, которые будут включены в Перечень ЖНВЛП с 2026 года*
|№
|МНН/Лекарственная форма
|Торговое наименование
|Показание
|Производитель
|1
|Лоноктоког альфа, лекарственные формы для парентерального применения
|Афстила
|Гемофилия А
|CSL Behring
|2
|Луспатерцепт, лекарственные формы для парентерального применения
|Реблозил
|Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией
|BMS
|3
|Претоманид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
|Ракстеми
|Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью
|Mylan
|4
|Капивасертиб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
|Акдайна
|Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местнораспространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN
|AstraZeneca
|5
|Камрелизумаб, лекарственные формы для парентерального применения
|Арейма
|Рак пищевода, носоглотки
|Петровакс Фарм
|6
|Энфортумаб ведотин, лекарственные формы для парентерального применения
|Падцев Онко
|Местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак
|Astellas
|7
|Даролутамид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
|Нубека
|Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы
|Bayer
|8
|Пэгфилграстим, лекарственные формы для парентерального применения
|Поэксо
|Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию
|ПСК Фарма
|9
|Цефтобипрол медокарил, лекарственные формы для парентерального применения
|Зевтера
|Внутрибольничная, внебольничная пневмония
|Ланцет (держатель РУ)
|10
|Гофликицепт, лекарственные формы для парентерального применения
|Арцерикс
|Идиопатический рецидивирующий перикардит
|Р-Фарм
|*Согласно проекту распоряжения правительства
Источник: Минздрав РФ
