Регионы получат 4,2 млрд руб. на ветеринарные вакцины в 2025 году

Более 17 млрд руб. на закупку ветвакцин и средств диагностики выделило правительство в течение пяти лет. Из них 4,2 млрд руб. направлены в регионы в 2025 году. Для повышения ветеринарного благополучия также обновлен план безопасности и запущен отдельный федеральный проект.

Правительство выделило более 17 млрд руб. на закупку ветеринарных вакцин и средств диагностики за пять лет, из них в 2025 году регионам направили 4,2 млрд руб. Данными поделился заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в ходе заседания противоэпизоотической комиссии.

«Эпизоотическое благополучие – это залог устойчивого развития российского животноводства. Работа по его обеспечению выстраивается по всей вертикали», — сказал вице-премьер.

Патрушев также сообщил, что был обновлен план ветеринарной безопасности, который предусматривает порядок действий для профилактики и в случае возникновения болезней животных. Кроме того, на улучшение ветеринарного благополучия направлен отдельный федеральный проект национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Вице-премьер отметил, что реагирование на вспышки болезней в большей степени относится к региональному и муниципальному уровню. По итогам совещания он поручил своевременно обеспечивать профилактические меры для предотвращения вспышек заболеваний.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

