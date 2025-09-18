Фармкомпании объявили о новых инвестициях в производство в США

GSK объявила, что выделит 30 млрд долл. на увеличение производственных мощностей в США. Eli Lilly раскрыла планы построить завод в 5 млрд долл. Фармкомпании выделят в общей сложности 57 млрд долл. на развитие инфраструктуры в США до 2030 года.

GSK

Британская корпорация вложит в американскую экономику 30 млрд долл., говорится в пресс-релизе. Из этой суммы 1,2 млрд долл. пойдут на строительство завода в городе Аппер-Мерион, штат Пенсильвания. Работы начнутся в следующем году. Как утверждается, здесь будут выпускаться лучшие в своем классе препараты от респираторных и онкологических заболеваний.

Оставшиеся средства используют для внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий на пяти предприятиях в четырех штатах: Пенсильвании, Северной Каролине, Мэриленде и Монтане. Также в планах увеличить объемы производства активных фармсубстанций и усовершенствовать технологии изготовления медицинских изделий, в частности шприц-ручек.

Американский рынок приносит GSK половину выручки. За последний год он инвестировал около 2 млрд долл. в расширение производственной базы на территории Штатов.

Объявление совпало с историческим визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию. Он стал единственным избранным главой государства в истории, дважды удостоившимся приглашения от британской короны.

Eli Lilly

Фармгигант сообщил, что потратит 5 млрд долл. на производственный комплекс в округе Гучленд, штат Вирджиния. Как отмечается, он станет первым предприятием Eli Lilly, обеспечивающим полный цикл производства конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC) — инновационного класса препаратов, способных уничтожать раковые клетки, оставляя невредимыми здоровые ткани. Его оборудуют технологиями машинного обучения и роботизированными системами.