Novo Nordisk протестирует семаглутид при апноэ сна и остеоартрите

По словам главы подразделения исследований и разработок Мартина Хольста Ланге, озвученным на конференции Европейской ассоциации по изучению диабета в Вене, ожирение связано с более чем 200 различными заболеваниями, что требует комплексных терапевтических решений.

В этом контексте внимание привлекают результаты последних научных работ. Ученые все чаще фиксируют дополнительный эффект семаглутида – действующего вещества препаратов Novo Nordisk. Исследования показали, что он может снижать проявление деменции и когнитивных нарушений почти на 50%, а также уменьшать тягу к курению и алкоголю.

Крупное когортное исследование с участием более 1,6 млн пациентов с диабетом II типа выявило, что препараты класса GLP-1, включая семаглутид, снижают риск развития 10 из 13 видов онкозаболеваний, связанных с ожирением, в том числе рака поджелудочной железы, желчного пузыря и менингиомы.

Эксперты в разных странах подчеркивают, что для подтверждения этих эффектов необходимы дополнительные исследования. Тем не менее совокупность полученных данных уже позволяет рассматривать подобные препараты как средство с широким терапевтическим потенциалом.

Дополнительным подтверждением этого стало решение американского регулятора: еще в 2024 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило расширение применения Wegovy (семаглутид) для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат официально показан для снижения риска инфаркта, инсульта и других осложнений у пациентов с ожирением. Согласно данным клинических испытаний, Wegovy сокращает вероятность неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 20% и снижает смертность от заболеваний сердца и сосудов на 15%.

Позднее, в августе 2025 года, FDA впервые в мире дало Wegovy ускоренное одобрение для терапии метаболического стеатогепатита (MASH) с умеренной и выраженной стадией фиброза печени, сделав его первым препаратом класса GLP-1, разрешенным для лечения этого заболевания.

Сейчас Novo Nordisk ожидает результаты клинического исследования семаглутида при болезни Альцгеймера. По оценке UBS, вероятность успеха составляет лишь около 10%, однако положительные данные могут добавить до $15 млрд к выручке компании. Аналитики Barclays отмечают, что именно этот результат способен определить, станет ли направление лечения болезни Альцгеймера новым фактором долгосрочного роста.

У Novo Nordisk есть еще один перспективный препарат для лечения ожирения, который называют преемником Wegovy, – CagriSema (комбинация кагрилинтида и семаглутида). Ожидалось, что он станет самым эффективным методом терапии с точки зрения потери веса и будет иметь меньше побочных эффектов по сравнению с Wegovy. Однако в декабре 2024 года поздняя стадия КИ разочаровала рынок: снижение веса составило 22,7% против прогнозируемых 25%. Реакция инвесторов была резкой – капитализация компании сократилась на $125 млрд, а акции упали почти на 27%, что стало одним из крупнейших однодневных падений в истории Европы. Тем не менее Novo Nordisk намерена запустить новое исследование в 2025 году и продолжить движение к регистрации препарата.

Такая активизация стратегии компании во многом обусловлена усиливающейся конкуренцией с американской Eli Lilly, чей препарат-блокбастер Zepbound (тирзепатид) демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с Wegovy. Акции Novo Nordisk уже значительно падали на фоне новостей о перспективах конкурента в апреле 2025 года.

На фоне замедления продаж датская компания объявила о сокращении 9 тысяч сотрудников, что должно обеспечить экономию порядка $1,25 млрд в год. Эти шаги вписываются в общий тренд: мировая фармацевтическая отрасль в 2025 году переживает волну масштабных сокращений – с января как минимум 178 зарубежных компаний, от гигантов до биотехнологических стартапов, объявили об увольнении тысяч работников.