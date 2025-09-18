Экс-проректору ПИМУ продлили арест по делу о мошенничестве

По решению суда Сергей Вожик будет находиться в СИЗО до 12 ноября 2025 года. Информации о продлении меры пресечения для других фигурантов дела – начальника контрактной службы медвуза Вячеслава Матвеичева, директора института реабилитации ПИМУ Сергея Хрулева и директора компании-дистрибьютора (его данные официально не раскрываются) – в настоящее время нет. По предыдущему решению суда они также находились в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено в середине марта 2025 года. Тогда сообщалось о задержании троих подозреваемых. В ПИМУ и по местам жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Позднее стало известно о задержании четвертого фигуранта – Сергея Хрулева.

Согласно версии СК, фигуранты в 2021 году вошли в сговор с директором дистрибьютора. Якобы сотрудники медвуза подготовили документы с завышенными ценами на медоборудование – велоэргометры для медицинской реабилитации от аффилированных юрлиц – и обеспечили им дальнейшую победу.

Закупка, как утверждают следователи, была проведена по завышенным ценам, а полученные деньги в размере 7 млн рублей якобы переведены на счет коммерческой организации. После этого, по предварительным данным, фигуранты поделили средства между собой.

Официально об увольнении Сергея Вожика, Сергея Хрулева и Вячеслава Матвеичева в ПИМУ не сообщали, информация о них на официальном сайте вуза отсутствует.

По данным ЕИС в сфере закупок, единственный за 2021 год контракт на поставку велоэргометров ПИМУ заключил в ноябре. Исполнитель должен был поставить в вуз семь велотренажеров производства немецкой RECK Technik: пять штук МОТОмед letto2, по одной – МОТОмед muvi и МОТОмед viva2. Победителем конкурса стало нижегородское ООО «Биологик», стоимость контракта составила 7,7 млн рублей. Он был исполнен в январе 2022 года.