Экс-проректору ПИМУ продлили арест по делу о мошенничестве

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил на два месяца срок ареста бывшего первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следователи полагают, что трое высокопоставленных сотрудников вуза, в числе которых был Вожик, приобрели медоборудование у аффилированных юрлиц по завышенным ценам – всего на сумму 7 млн рублей.
По решению суда Сергей Вожик будет находиться в СИЗО до 12 ноября 2025 года. Информации о продлении меры пресечения для других фигурантов дела – начальника контрактной службы медвуза Вячеслава Матвеичева, директора института реабилитации ПИМУ Сергея Хрулева и директора компании-дистрибьютора (его данные официально не раскрываются) – в настоящее время нет. По предыдущему решению суда они также находились в СИЗО.
Уголовное дело было возбуждено в середине марта 2025 года. Тогда сообщалось о задержании троих подозреваемых. В ПИМУ и по местам жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Позднее стало известно о задержании четвертого фигуранта – Сергея Хрулева.
Согласно версии СК, фигуранты в 2021 году вошли в сговор с директором дистрибьютора. Якобы сотрудники медвуза подготовили документы с завышенными ценами на медоборудование – велоэргометры для медицинской реабилитации от аффилированных юрлиц – и обеспечили им дальнейшую победу.
Закупка, как утверждают следователи, была проведена по завышенным ценам, а полученные деньги в размере 7 млн рублей якобы переведены на счет коммерческой организации. После этого, по предварительным данным, фигуранты поделили средства между собой.
Официально об увольнении Сергея Вожика, Сергея Хрулева и Вячеслава Матвеичева в ПИМУ не сообщали, информация о них на официальном сайте вуза отсутствует.
По данным ЕИС в сфере закупок, единственный за 2021 год контракт на поставку велоэргометров ПИМУ заключил в ноябре. Исполнитель должен был поставить в вуз семь велотренажеров производства немецкой RECK Technik: пять штук МОТОмед letto2, по одной – МОТОмед muvi и МОТОмед viva2. Победителем конкурса стало нижегородское ООО «Биологик», стоимость контракта составила 7,7 млн рублей. Он был исполнен в январе 2022 года.
Источник: РИА Новости
Фото: freepik.com / автор: freepik