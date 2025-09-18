FDA одобрило назальный спрей для лечения отеков при застойной сердечной недостаточности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Enbumyst компании Corstasis Therapeutics — назальный спрей с буметанидом для лечения отеков, связанных с застойной сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек и заболеваниями печени. До этого в течение 42 лет буметанид был доступен только в виде таблеток и инъекций.

В клинических исследованиях, в которых пациенты получали все три формы буметанида, Enbumyst продемонстрировал быстрое всасывание, сопоставимый диуретический эффект и выведение калия. Препарат имеет хорошую переносимость и меньше побочных эффектов, чем таблетки, отмечает производитель.

Это первое одобрение FDA для невадской компании, которая разрабатывает амбулаторные методы лечения гиперволемии (состояние, при котором в организме наблюдается избыточный объем циркулирующей крови или других жидкостей), вызванной заболеваниями сердца и печени. Такие отеки являются причиной более 1 млн обращений в больницы в год, пояснили в Corstasis.

«Enbumyst способен изменить стандарт лечения, позволяя проводить амбулаторное вмешательство на ранних стадиях. Это нововведение может значительно улучшить результаты лечения, одновременно снижая экономическую нагрузку на систему здравоохранения», — отметила директор по исследованиям сердечной недостаточности в кардиологической больнице Mount Sinai Fuster в Нью-Йорке Анурадха Лала-Триндаде.

Ранее в этом месяце Corstasis объявила о приобретении патентов на подкожные формы буметанида, а именно на «многодозовые системы доставки с потенциальной интеграцией дистанционного мониторинга для амбулаторного лечения гиперволемии».

gxpnews