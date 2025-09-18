Биологи создали экспресс-тест на туберкулез

Молекулярные биологи из Тулейнского университета США разработали тест на туберкулез на основе технологии CRISPR, выявляющий заболевание по обычному мазку с языка менее чем за час, сообщает пресс-служба вуза.

Обычно тесты на туберкулез основаны на исследовании мокроты из легких и нижних дыхательных путей. Собрать ее не так просто, а иногда и невозможно — дети, пациенты с ВИЧ или внелегочным туберкулезом не способны откашливать мокроту, что делает такие тесты неэффективными для широкого применения.

«Каждый год туберкулезом заражается примерно 10 млн человек, однако около 40% остаются не выявленными. Это связано в том числе с отсутствием быстрых и менее инвазивных методов диагностики. Если мы реально хотим уничтожить болезнь, нам необходимо создать инструменты, работающие вне стен лабораторий», — заявил профессор университета Тони Ху.

Для нового теста достаточно образцов биоматериала с поверхности языка и их обработки одним набором реагентов. Он базируется на ферменте Cas12, который используется в некоторых версиях «нобелевского» геномного редактора CRISPR/Cas, и специальных РНК-шаблонов, позволяющих этому белку распознавать обрывки РНК и ДНК туберкулезной палочки. Ученым удалось подобрать шаблон, позволяющий обнаружить единичные обрывки генома микроба, размножить их и пометить при помощи светящихся меток.

Чтобы провести тест, как и в случае с COVID-19, взятый тампоном образец помещается в пробирку с предварительно загруженной тест-полоской и реагентом. Пробирка инкубируется, и через 45 минут цветные полосы на полоске указывают на наличие инфекции. «Забор образцов с поверхности языка безболезнен для пациента, его легко проводить и для этого не требуется помощь врачей и медсестер. Это открывает путь к широкомасштабным скринингам туберкулеза», — подытожил доцент вуза Хуан Чжэнь.

В марте стало известно об отобранных Роспатентом перспективных российских разработках для борьбы с туберкулезом, включая вакцины, методы диагностики и лечения устойчивых форм заболевания. Подробности — в материале GxP News.

gxpnews