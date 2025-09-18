В Казани разработали биосовместимые люминесцентные материалы для адресной доставки лекарств

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) совместно с коллегами из Казанского научного центра РАН получили новые биосовместимые люминесцентные материалы на основе циклических дипептидов. В том числе это открывает перспективы для разработки систем адресной доставки лекарств, сообщили в пресс-службе вуза.

Объектами изучения стали дипептиды — короткие молекулы, состоящие из двух аминокислотных остатков. Ученые сосредоточили внимание на двух дипептидах: L-аланил–L-лейцин и L-лейцил–L-аланин. Выяснилось, что при нагревании выше критической температуры в твердой фазе они трансформируются и образуют циклический дипептид — производное 2,5-дикетопиперазина.

Одним из самых значимых стало обнаружение люминесцентных свойств микроструктур на основе цикло(Ala-Leu). Эксперименты показали, что они поглощают излучение длиной волны 372 нм и излучают при 460 нм. При этом квантовый выход составил 40% — высокий показатель для подобных систем. До настоящего времени в научной литературе практически отсутствовали примеры люминесценции алифатических дипептидов, что подтверждает большой потенциал открытия, подчеркивают в пресс-службе.

Циклические дипептиды формируют микро- и наноструктуры различной формы в зависимости от растворителя: в одних условиях — тонкие волокна и фибриллы, в других — плоские пластинки. Волокнистые структуры особенно интересны для создания гелеобразующих систем, которые могут быть использованы в адресной доставке лекарственных препаратов. Пластинчатые образования, в свою очередь, открывают перспективы для применения в оптических устройствах и материалах с уникальными световыми свойствами, рассказали в вузе.

