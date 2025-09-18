Минсельхоз намерен продлить ускоренную регистрацию ветпрепаратов

Минсельхоз намерен сохранить режим ускоренной регистрации ветеринарных препаратов, сообщила директор Департамента ветеринарии министерства Мария Новикова на X Всероссийской GMP-конференции. Соответствующая инициатива уже направлена в Минэкономразвития, отмечает «Агроэксперт».

По словам Новиковой, благодаря этой мере на рынок уже выведено 268 отечественных препаратов для животных. Кроме того, до 2030 года планируется разработать еще 19 востребованных новых продуктов.

Ускоренная регистрация ветпрепаратов, введенная в 2022 году как мера импортозамещения, подразумевает сокращение сроков регистрации с 160 до 60 рабочих дней, а также предоставление меньшего количество документов. Кроме того, с сентября 2023 года фармпроизводители получили возможность быстро регистрировать уже одобренные лекарства для человека в качестве ветеринарных.

Как ранее писали GxP News, за последние 10 лет число производителей препаратов для ветеринарного применения, получивших сертификаты соответствия GMP, увеличилось с четырех до более 100, причем около половины из них — российские компании.

gxpnews