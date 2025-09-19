Roche покупает за 3,5 млрд долларов разработчика препарата от жировой болезни печени

Roche заключила соглашение о покупке компании 89bio за 3,5 млрд долл., получив вместе с ней права на перспективный препарат от жировой болезни печени, исследования которого уже подходят к концу. В последние годы швейцарский фармгигант активно усиливает позиции на быстрорастущем рынке средств для лечения ожирения и связанных с ним патологий.

Roche договорилась о приобретении американского стартапа 89bio за 3,5 млрд долл. Швейцарский производитель согласился выкупить каждую акцию компании за 14,50 долл., переплатив почти 80% относительно последних рыночных котировок. Сумма может быть увеличена еще на 6 долл. за акцию в случае успешной коммерциализации препарата pegozafermin, созданного 89bio. Сделку обещают закрыть до конца года, говорится в пресс-релизе.

Разработка проходит III фазу клинических испытаний. Ее эффективность оценивается при стеатогепатите, связанном с метаболической дисфункцией (MASH), — болезни печени, которая возникает при накоплении в органе чрезмерного количества жира, вызывая воспаление, а впоследствии приводя к циррозу и раку. В предыдущих исследованиях с участием 963 человек лекарство уменьшило рубцевание печени почти в два раза.

По прогнозам, объем рынка средств для лечения MASH вырастет до 32 млрд долл. к 2033 году. Эта ниша все больше привлекает лидеров отрасли: в мае британский фармгигант GSK купил за 2 млрд долл. экспериментальный препарат против этой патологии печени у Boston Pharmaceuticals. Для ее лечения в августе американский регулятор одобрил Wegovy (семаглутид) — продукт датской Novo Nordisk стал первым агонистом глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) с этим показанием.

Roche активно наращивает присутствие в сегменте медикаментов от ожирения и связанных с ним заболеваний. В 2023 году корпорация приобрела Carmot Therapeutics за 3,1 млрд долл., получив права на несколько средств для похудения (исследования одного из них прекратили этим летом). В марте она заключила с Zealand Pharma соглашение стоимостью 5,3 млрд долл. и получила права на препарат petrelintide — аналог гормона амелина, который выделяется вместе с инсулином и участвует в регуляции аппетита.

Фото: roche.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik