Президент продлил на несколько лет запрет на вывоз медизделий из страны

Ограничение на вывоз определенной продукции будет действовать еще несколько лет. В перечне более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запретов и ограничений на вывоз определенной продукции. Сроки были перенесены на два года — с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2027 года. Указ № 657 от 17.09.2025 опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о стоматологических материалах, медизделиях из вулканизированной резины, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон. В перечень также входит компрессионное белье, колготы и гольфы для страдающих от варикозного расширения вен и другие медизделия. При этом разрешено экспортировать изделия, которые произвели в особых экономических зонах, в том числе с использованием зарубежных комплектующих.

В марте 2022 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» правительство определило перечень товаров и оборудования, которое до конца 2022 года запрещено вывозить из России. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая.

Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. Изначально запрет должен был продлиться до конца декабря 2022 года, но в октябре того же года его продлили до конца 2023 года, затем — до конца 2025 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik