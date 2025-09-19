Eli Lilly опубликовала результаты III фазы двух КИ таблеток для похудения

Таблетки для похудения orforglipron превзошли по эффективности пероральный семаглутид. Eli Lilly опубликовала полные результаты III фазы исследований ATTAIN-1 и ACHIEVE-3. Компания подаст заявку на регистрацию препарата в 2026 году.

Данные III фазы клинических испытаний ATTAIN-1 и ACHIEVE-3 показали, что orforglipron — экспериментальный препарат компании Eli Lilly в форме таблеток — снижает вес на 12,4% за полтора года и помогает нормализовать уровень сахара при диабете 2-го типа лучше, чем пероральный семаглутид от датского конкурента Novo Nordisk. Результаты двух исследований опубликованы в пресс-релизе американского производителя.

ATTAIN-1: снижение веса на 12% за 72 недели

Участие приняли 3127 взрослых человек с лишним весом или ожирением, не имевших диабета в анамнезе. Ежедневно они принимали по 36 мг orforglipron на протяжении 72 недель. За это время им удалось похудеть в среднем на 12,4 кг (12,4%), а тем, кто получал плацебо, — на 1 кг (0,9%). Окружность их талий уменьшилась на 10 см (средний изначальный обхват — 112,4 см).

Указывается, что благодаря препарату почти 60% участников потеряли более 10% веса. Каждый пятый (~20%) достиг снижения массы тела более чем на 20% от исходных значений.

Разработка также оказала кардиопротективное действие. У пациентов отмечено падение уровня не-ЛПВП холестерина (показателя, включающего все «плохие» виды холестерина, способные откладываться в стенках артерий и образовывать бляшки) на 7,7%, триглицеридов (жиров, избыток которых может повышать риск панкреатита и атеросклероза) — на 20,2%. Нормализовалось и систолическое артериальное давление (сила, с которой кровь давит на стенки артерий при сокращении сердца) — показатель упал на 6,3 единицы (~5%) с изначальных 125,5 мм рт.ст. В крови стало заметно меньше С-реактивного белка (главного маркера хронического воспаления, используемого для оценки риска сердечных болезней) — на 47,7%.

Побочные эффекты orforglipron были типичными для препаратов класса агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Преобладали расстройства желудочно-кишечного тракта легкой и средней степени тяжести: тошнота (34% случаев по сравнению с 10% в группе плацебо), запор (25 против 9%) и диарея (23 против 10%).