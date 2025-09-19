Согласие на участие в КИ можно будет заполнять в бумажном виде

Доступ граждан к клиническим исследованиям станет проще. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет оформлять информационный листок пациента в бумажном или электронном виде. Эксперты планируют принять поправки до конца 2025 года, иначе доступ пациентов в тяжелых состояниях к КИ будет ограничен.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект № 925750-8, которым предлагается внести изменения в закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Согласно предлагаемым изменениям пациенты смогут предоставлять согласие на участие в клинических исследованиях (КИ) препаратов в бумажном и электронном виде. В действующей версии закона допускается оформление только в электронном виде.

Сейчас есть «несогласованность текста закона», говорится в пояснительной записке. По мнению автора документа, депутата Станислава Наумова, необходимость наличия учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для подписания электронного документа создает «искусственное ограничение» для участия граждан в КИ.

«Даже использование уже имеющейся учетной записи может быть проблематичным, так как пароль и логин могут не быть у пациента под рукой, что делает процесс подписания ФИС более сложным по сравнению с простым ручным подписанием. Также имеются сложности при регистрации учетных записей для детей», — следует из пояснительной записки.

В цифровом варианте документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или простой электронной подписью через ЕСИА. На бумаге — подписывается пациентом или его законным представителем.

История с возвращением бумажной версии согласия пациента длится два года. Поправки необходимо внести в этом году, чтобы не столкнуться с ограничениями для участников КИ, отметил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«При полном согласии Минздрава с нашей позицией о том, что это необходимо пациентам, поправки к закону, касающиеся контрольно-надзорной функции, шли в этом году через Минэкономразвития: эта поправка не прошла по причине нехватки времени, но была достигнута договоренность с заместителем министра экономического развития Алексеем Херсонцевым, что до конца года она будет внесена», — отметил Дмитриев.

Проект поправок был внесен в Госдуму в мае 2025 года.

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

pharmvestnik