Нелегальный оборот БАД сократился почти втрое после начала маркировки

С начала действия онлайн-проверки БАД на кассах в ноябре 2024 года в России заблокировано более 30 млн упак. БАД, включая контрафактную продукцию и добавки с запрещенными веществами. Нелегальный оборот продукции на рынке сократился почти втрое.

С начала действия разрешительного режима на кассах для БАД в ноябре 2024 года в России заблокировано 19,6 млн упак. БАД с признаками контрафакта, 4,5 млн упак. неизвестного происхождения и 6 млн упак. БАД, содержащих мелатонин, литий, симетикон. Об этом сообщила руководитель проектов товарной группы БАД к пище и спортивного питания ЦРПТ Любовь Андреева на II отраслевой практической маркетинговой конференции SFE&Marketing Excellence Academy, передает корреспондент «ФВ».

По ее словам, с начала обязательной маркировки БАД в системе «Честный Знак» в сентябре 2023 года была заблокирована каждая четвертая карточка БАД из-за несоответствия описываемой продукции. Главным результатом двух лет маркировки стало значительное очищение рынка. «Если на старте проекта доля нелегального оборота достигала 45%, то по итогам прошлого года этот показатель сократился до 16%», — сказал она. Среди заблокированных товаров — различные препараты, в частности, витамин D 3 в дозировке 10000 и всевозможные вариации «Оземпика» в виде БАД.

Система маркировки позволила получить данные о реальном количестве участников рынка. По данным ЦРПТ, производителей БАД на территории России оказалось в три раза больше, чем до маркировки, а импортеров — в десять раз больше. Андреева уточнила, что часть из них — контрактные производители и владельцы собственных торговых марок, другие лишь позиционируют себя как производители.

«В этом году у нас прошел эксперимент по мониторингу таких производителей, и мы выявили ряд псевдопроизводителей. Сейчас ждем, когда правительство примет решение об обязательном мониторинге производителей для товарной группы БАД», — сказала она.

По ее словам, после подписания соответствующего постановления система автоматически начнет выявлять недобросовестных производителей по установленным критериям. Совместно с Роспотребнадзором будет налажен мониторинг таких компаний, и по его результатам система маркировки может прекратить выдачу кодов для их товаров, что дополнительно ограничит нелегальный оборот.

«Сейчас недобросовестные участники рынка ушли в сферу комплексных пищевых добавок. С этим направлением также предстоит большая работа», — отметила она.

Фото: 123rf.com

Мария Гордеева

pharmvestnik