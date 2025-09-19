Швейцарский фармгигант Roche купит американскую 89bio за $3,5 млрд

Швейцарский фармацевтический гигант Roche приобретет американскую биотехнологическую фирму 89bio, чтобы укрепить положение на рынке препаратов для лечения ожирения и связанных с ним заболеваний. Сумма сделки составит до $3,5 млрд, сообщает Reuters.

Основной актив 89bio — пегозафермин (рекомбинантный аналог фактора роста фибробластов 21, FGF21) — находится на поздних стадиях разработки. Препарат предназначен для лечения неалкогольного стеатогепатита. Заболевание характеризуется не связанным с употреблением алкоголя отложением жиров в тканях печени, в конечном итоге приводит к циррозу.

«Это очень хорошее дополнение с точки зрения возможности лечения еще одного очень распространенного сопутствующего заболевания — ожирения», — прокомментировала сделку глава фармацевтического подразделения Roche Тереза ​​Грэм.

В этом году Roche также приобрела права на препарат от ожирения у датской Zealand Pharma в рамках соглашения о сотрудничестве на сумму $5,3 млрд.

Между тем аналоги FGF21 привлекают внимание и других фармпроизводителей. Так, в мае британская GSK согласилась заплатить $2 млрд американской Boston Pharmaceuticals за экспериментальный препарат эфимосфермин с тем же гормоном.

На вопрос о том, как препарат 89bio выделяется среди конкурентов, Грэм ответила, что «он потенциально обладает лучшей эффективностью при конкретном заболевании, а также большим удобством применения». По ее словам, Roche рассмотрит возможность использования пегозафермина в сочетании с другими препаратами для снижения веса.

gxpnews