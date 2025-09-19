FDA одобрило 3D-печатную капу от апноэ

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Nylon flexTAP — первую в мире капу для лечения обструктивного апноэ сна (ОАС), полностью распечатанную на 3D-принтере. Компания-разработчик новинки Airway Management называет это «историческим событием».

Устройство предназначено для лечения легкой и умеренной формы апноэ. Капа из биосовместимого медицинского нейлона имеет ультратонкие стенки. Цифровая печать обеспечивает точную регулировку с шагом 1/3 мм в диапазоне до 17 мм, что улучшает проходимость дыхательных путей, отмечают создатели.

Реализованная в Nylon flexTAP технология Vertex обеспечивает двухосное (по вертикали и горизонтали) движение для максимального увеличения пространства в дыхательных путях. Так человеку не нужно чрезмерно выдвигать челюсть, что особенно важно для пациентов с большим языком или узкими дыхательными путями.

Устройство не требует регистрации прикуса, что упрощает его установку. В комплект поставки Nylon flexTAP также входит аксессуар, способствующий носовому дыханию, и инструмент для утренних упражнений, смягчающий побочные эффекты.

Американская академия медицины сна (AASM) и Американская академия стоматологической медицины сна (AADSM) рекомендуют использование подобных аппаратов с 2015 года. Апноэ — состояние, при котором останавливается дыхание или значительно снижается его глубина и частота на период от 10 секунд. Апноэ во сне страдают до 15% взрослого населения в мире, причем чаще мужчины, люди с избыточным весом и пожилого возраста. Главная опасность апноэ заключается в недостаточном поступлении кислорода, что негативно сказывается на работе всех систем организма.

Ранее американская фармацевтическая компания Apnimed сообщила, что ее препарат AD109 продемонстрировал хорошие результаты при лечении обструктивного апноэ сна. Лекарство, воздействующее на коренную причину заболевания — нейромышечную дисфункцию, способно снизить количество остановок дыхания во сне на 47%.