Всероссийский союз пациентов поддержал новые правила продаж рецептурных лекарств

Во Всероссийском союзе пациентов поддержали введенные в этом месяце правила продаж рецептурных лекарств, пишет Forbes.

Как напоминает издание, с 1 сентября 2025 года аптеки должны четко соблюдать сроки выдачи рецептурных препаратов, которых не оказалось в наличии. Согласно приказу Минздрава, товар должен быть предоставлен в течение 3, 10 или 30 рабочих дней: 3 дня отводится на срочные рецепты, 10 — на обычные, 30 — если нужна отдельная закупка. При поступлении лекарства аптека обязана в течение рабочего дня уведомить об этом пациента. Ориентиром для отсчета времени является дата первого обращения в аптеку — она должна быть занесена в журнал учета, а при работе с электронными льготными рецептами еще и в государственную инфосистему (ГИС). После этого льготный электронный рецепт может быть передан в другую аптеку того же региона — тоже с обязательной записью в ГИС.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев видит в новом порядке практическую пользу для пациентов. «Учет отсроченных рецептов с пометками в спецжурнале, фиксированными сроками доставки и информирование пациентов усилят контроль за льготным лекарственным обеспечением. Пациенты будут чувствовать себя увереннее, зная, что их рецепты учтены и приняты в работу, а в случае задержки смогут доказать сам факт и сроки переданного в аптеку документа», — рассказал он изданию. По словам эксперта, более жесткий контроль стимулирует аптечные сети дисциплинированно вести журналы учета, давать обратную связь пациентам, а власти — эффективнее планировать закупки и распределять льготные лекарства по аптечным сетям.

В свою очередь управляющий директор маркетинговой компании Mar consult Анастасия Голуб обращает внимание на уязвимость процедуры для пациента: аптека может «необоснованно отнести рецепт к 30-дневному сценарию», и доказать обратное будет сложно. Журнал и записи в ГИС не показывают, могла ли аптека обеспечить более быстрый отпуск, в том числе через обмен с другой точкой или сетью. Кроме того, бывают ситуации, когда уложиться в 30 дней невозможно, например, при ограничениях поставок из-за санкций. «В этом случае приказ ставит аптеку в безвыходное положение: она будет виновата по формальным признакам. Остается вопрос, как будут рассматриваться подобные случаи», — отмечает Голуб.

Проблемой может стать и цифровая составляющая — из-за недостаточной или вовсе отсутствующей интеграции ГИС и аптечных цифровых систем в регионах, полагает замдиректора Ассоциации независимых аптек Елена Соколова. «Межаптечный оборот электронных льготных рецептов внутри региона станет настоящим прорывом, но для его реализации требуется безупречная работа региональной ГИС в реальном времени и готовность аптек оперативно работать с чужими рецептами», — пояснила она. При этом сама возможность выписать электронный рецепт сейчас есть не во всех регионах.

Существенным барьером может стать и отсутствие мотивации у коммерческих аптек, которые не объединены одной сетью: не факт, что они готовы «делиться» пациентами, так как передача льготного рецепта означает потерю прибыли.

