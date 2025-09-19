Евросоюз столкнулся с рекордным дефицитом лекарств

Дефицит лекарственных препаратов в странах Евросоюза обострился и в прошлом году достиг рекордных значений, сообщают Euronews со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты.

В документе сказано, что с 2022-го по октябрь 2024 года национальные власти сообщили Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) о 136 случаях критической нехватки лекарств. В марте этого года наблюдался дефицит 34 препаратов. В список попали такие жизненно важные препараты, как тромболитики, антибиотик амоксициллин, противоядия от отравления цианидом.

«Нехватка лекарств — постоянная проблема во всем ЕС, но она стала более частой и серьезной, достигнув рекордных значений в 2023 и 2024 годах», — заявил президент палаты Клаус-Хайнер Лене, представляя доклад. Он добавил, что это проблема для пациентов, вызов для систем здравоохранения и признак стратегической уязвимости ЕС.

Аудиторы полагают, что проблему дефицита лекарств невозможно решить на национальном уровне и что именно здесь действия ЕС пока не оправдали ожиданий. Одним из основных препятствий, упомянутых в отчете, является разрозненность данных, включая информацию о запасах, нехватке и одобрении лекарственных средств. Так, каждая страна устанавливает собственные правила информирования регуляторов о дефиците. В Бельгии производители могут ждать до дня, когда лекарство станет недоступным, в Нидерландах же если фармкомпания не сможет поставлять лекарства в течение 2 недель, она должна сообщить об этом минимум за 2 месяца.

Процесс становится еще более сложным, поскольку производители информируют свои национальные органы, которые затем уведомляют EMA. «Помимо этого, мы обнаружили, что на практике отчетность не всегда выполняется должным образом, поступает с опозданием или вообще не предоставляется», — подчеркнул Лене.

Следующий пакет законов о фармацевтической промышленности, который сейчас обсуждается в ЕС, может наложить на производителей больше обязательств по предоставлению более качественных данных о своих цепочках поставок.

Между тем газета Financial Times еще в прошлом году сообщала, что эффективный режим регулирования фармацевтического рынка помог Китаю обогнать Евросоюз по количеству клинических испытаний лекарств.

gxpnews