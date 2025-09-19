Минздрав получил полномочия определять порядок применения клинических рекомендаций

Если КР содержит тезис-рекомендацию ‎о применении препарата, лечебного питания или о выполнении медицинского вмешательства с использованием медизделия, обращение которого прекращено или приостановлено, такая тезис-рекомендация не применяется (не учитывается). Назначение и применение таких препаратов, медизделий или лечебного питания допускаются только при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии.

Кроме того, клинические рекомендации не станут предметом федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности. Однако на основе положений этих документов сформируют критерии, которые будут применяться страховыми медицинскими организациями (СМО) при экспертизе качества оказанной медпомощи.

Ранее президент подписал Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.07.2025, согласно которому врачи наделяются правом применять клинические рекомендации исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента. Речь идет о документах, в которых описаны основанные на научных доказательствах методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. По новым правилам такие рекомендации будут применять при необходимости (ранее их применение было обязательно вне зависимости от потребностей пациента).

Фото: 123rf.ru

