Поставки российской фармпродукции в ЕС выросли более чем в два раза в июле

ЕС в июле резко нарастил закупки фармпродукции у России. Поставки выросли в 2,4 раза по сравнению с июнем и в 2,3 раза по сравнению с июлем прошлого года.

В июле 2025 года Евросоюз резко увеличил закупку фармацевтической продукции. Как подсчитали «РИА Новости» по данным Евростата, как в годовом, так и в месячном выражении фиксируется прирост более чем вдвое.

Так, в июле текущего года из России в ЕС приехало фармпродукции на 8,7 млн евро. Это в 2,4 раза больше, чем в июне, и в 2,3 раза больше, чем год назад. По итогам первых семи месяцев года поставки составили 29,5 млн евро, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Больше всего Евросоюз закупал у России медикаменты (на 4,4 млн евро), а также иммунологические препараты и вакцины (на 4,3 млн евро).

Самыми крупными импортерами отечественной фармпродукции внутри ЕС стали:

Словения — чуть больше 5 млн евро;

Венгрия — 1,6 млн евро;

Словакия — 1,3 млн евро;

Финляндия — 418 тыс. евро;

Нидерланды — 253 тыс. евро.

Фото: 132rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik