Минпромторг разработал правила маркировки и утилизации метанола

Минпромторг разработал порядок маркировки метанола и правила его уничтожения. Тара с метанолом должна будет содержать предупреждения об опасности, а утилизировать его смогут только внесенные в специальный реестр организации. Документы могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Минпромторг разработал Порядок размещения предупредительной маркировки на упаковке (таре), в которой находится метанол и продукция с ним. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 25 сентября.

К виду тары с метанолом и метанолсодержащими жидкостями, на которой размещается предупредительная маркировка, относятся:

бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе;

барабаны, канистры, комбинированные контейнеры, бутыли, бутылки.

Предупредительная маркировка станет частью общей маркировки метанола, она может быть совмещена с транспортной и (или) с потребительской маркировкой. Маркировку нужно наносить на этикетку, прикрепленную к упаковке, или непосредственно на саму тару. Маркировка должна содержать:

идентификационные данные метанола и метанолсодержащих жидкостей;

сигнальные слова «Опасно», «Яд»;

знаки опасности «Пламя», «Череп и скрещенные кости», «Опасность для здоровья человека»;

краткую характеристику опасности метанола и метанолсодержащих жидкостей.