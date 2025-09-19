«  
Европейский регулятор одобрил комбинированный препарат Novo Nordisk для лечения диабета II типа

Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) 18 сентября 2025 года выдал положительное заключение по препарату Kyinsu (инсулин икодек + семаглутид) от датской компании Novo Nordisk, рекомендовав предоставить производителю маркетинговое разрешение. Комбинированное средство предполагается применять для терапии диабета II типа. Частота его введения пациентам – один раз в неделю.

Впервые о тестировании этой комбинации, называвшейся IcoSema, стало известно в ходе международной программы клинических исследований (КИ) Combain. Результаты показали потенциал препарата в качестве более удобной альтернативы существующей терапии, что стало основой для подачи регдосье. После завершения КИ комбинация получила торговое наименование Kyinsu.

У входящих в состав Kyinsu веществ взаимодополняющий механизм действия. Инсулин икодек регулирует метаболизм глюкозы через инсулиновые рецепторы, а семаглутид стимулирует секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона в зависимости от уровня сахара в крови. Препарат планируется выпускать в виде раствора для инъекций в предварительно заполненных шприц-ручках.

Эффективность ключевого компонента Kyinsu – инсулина икодека – подтверждена в исследованиях с участием более 3,5 тысячи взрослых с диабетом II типа: препарат снижал уровень HbA1c сопоставимо с ежедневными инсулинами деглудек и гларгин. В исследовании с участием 582 взрослых с диабетом I типа икодек также продемонстрировал результаты не хуже деглудека, хотя эффект по снижению HbA1c со временем оказался несколько слабее. Наиболее частые побочные эффекты, выявленные в ходе КИ, – гипогликемия и желудочно-кишечные реакции, включая тошноту и диарею.

Именно эти данные стали причиной того, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) в июле 2024 года отказало в одобрении инсулина икодека для еженедельного применения, сославшись на недостаточную доказательность пользы при диабете I типа и вопросы к производственному процессу.

Тем не менее рекомендация от CHMP EMA открывает путь к дальнейшему одобрению Kyinsu в Европейском союзе и укрепляет позиции Novo Nordisk на ключевом для компании рынке терапии диабета, где она находится на лидирующих позициях благодаря Оземпику и Wegovy (семаглутид).

Kyinsu лишь часть более широкой стратегии компании. Novo Nordisk стремится расширить спектр применения семаглутида за пределы традиционного лечения ожирения и диабета. В настоящее время тестируются новые показания, включая апноэ сна и остеоартрит коленного сустава. По словам главы подразделения исследований и разработок Мартина Хольста Ланге, ожирение связано с более чем 200 заболеваниями, что требует комплексных терапевтических решений. Перспективным направлением также считается разработка преемника Wegovy – препарата CagriSema.

Источник: Европейское медицинское агентство
Фото: freepik.com / автор: Jcomp

vademec

19 сентября, 2025 | Просмотров: 128