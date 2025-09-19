Суд оштрафовал Jodas Expoim за несоблюдение лицензионных требований

Иск к Jodas Expoim Росздравнадзор подал в августе 2025 года. В ходе судебного заседания, проведенного 17 сентября, суд удовлетворил требования ведомства, назначив индийской компании административный штраф по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня принятия.

В июле 2025 года Росздравнадзор сообщил о выявлении на рынке фальсифицированных антибиотиков под брендом «Джодас Экспоим», в их числе – Новаклав (амоксициллин+[клавулановая кислота]), Ампициллин+Сульбактам (ампициллин+[сульбактам]), Меропенем Джодас (меропенем) в форме порошков для приготовления растворов разной дозировки. В ведомстве утверждали, что на упаковках указывались ложные сведения о производителе. Служба рекомендовала участникам фармрынка принять меры для недопущения таких лекарств в обращение и уведомить территориальные органы о результатах.

Минздрав РФ с начала 2025 года неоднократно приостанавливал и отменял регистрацию препаратов Jodas Expoim, ссылаясь на нарушение требований надлежащей производственной практики и несоответствие лицензионным условиям. Меры приняты на фоне расследования уголовного дела в отношении начальника отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств Минздрава РФ Алексея Сазонова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Директор Jodas Expoim Парсад Сингх Шаши Шанкар также выступает фигурантом дела. СМИ писали, что топ-менеджер компании, предположительно, договорился с представителем Минздрава о сохранении регудостоверений на лекарства.

Среди лексредств с отмененной регистрацией – препарат для лечения сахарного диабета II типа Семаглутид Дж (семаглутид), который был самым дешевым аналогом оригинального Оземпика от датской Novo Nordisk. Семаглутид Дж исключен из ГРЛС на основании результатов проверки регистрационного досье и непринятия мер по предотвращению нарушений российского законодательства.

По данным аналитиков, в 2024 году Jodas Expoim поставила на российский рынок более 5,7 млн препаратов на сумму порядка 6,7 млрд рублей. Однако сейчас, в условиях уголовного расследования и усиленного контроля со стороны регуляторов, компания сталкивается с серьезными ограничениями на рынке.