БАДы и вытяжки из трав будут выпускать на базе вуза в Северной Осетии

На базе Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) во Владикавказе планируется запустить микротоннажное химическое производство биологически активных добавок (БАД) и фармацевтических компонентов из трав. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Микротоннажное химическое производство подразумевает выпуск веществ в объемах до 100 тонн в год. Такие производства ориентированы на специализированные применения, поэтому их главное преимущество в быстрой перенастройке для выпуска разных продуктов, отметили в СОГУ.

На площадке планируется работать по нескольким направлениям, в частности, над созданием БАД и фармацевтических компонентов, основанных на переработке лечебных трав Кавказа. Параллельно будет развиваться производство парфюмерно-косметических компонентов — душистых и активных веществ, импорт которых в настоящее время ограничен. Кроме того, вуз намерен сотрудничать с крупными фармкомпаниями, такими как «Натива» и «Промомед», уже работающими в республике. «Сотрудничество с университетом станет важным шагом к созданию в регионе собственного фармацевтического кластера», — отметили в пресс-службе.

Главная цель проекта — прямая интеграция науки, образования и производства, говорят в вузе. Студенты и аспиранты получат доступ к современному оборудованию и возможность участвовать в реальных исследовательских и производственных процессах, что позволит обеспечить растущую отрасль высококвалифицированными кадрами.

Для реализации проекта СОГУ намерен получить грант в рамках программы «Приоритет 2030» и воспользоваться поддержкой правительства Северной Осетии.

