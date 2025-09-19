Китай меняет глобальный фармацевтический ландшафт

Китай из традиционного производителя дженериков превращается в лидера в области открытий и разработки лекарственных препаратов. Эта эволюция — от производственной базы к двигателю инноваций — изменит мировой фармацевтический ландшафт. К такому выводу пришли участники глобальной конференции Morgan Stanley Global Healthcare.

По данным экспертов, годовой доход от продажи лекарств, произведенных в КНР, к 2030 году может достичь $34 млрд, а к 2040-му — $220 млрд. Прогнозируется, что на Китай будет приходиться 35% одобрений Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) против нынешних 5%.

Представители компаний, присутствовавшие на конференции, отмечали, что большие пулы пациентов, быстрый набор пациентов и ценовые преимущества заставляют мировых фармпроизводителей обратиться к Китаю в поисках инноваций, особенно в сложных областях, таких как лечение онкологии и клеточная терапия. Китайские биотехнологические компании все активнее разрабатывают новые лекарственные препараты в областях, представляющих высокую ценность, включая лечение рака, диабета и ожирения.

«Способность китайских биотехнологических компаний создавать лекарственные препараты и передовые методы лечения привлекает внимание фармацевтических гигантов, стремящихся диверсифицировать и защитить свои портфели. Китай становится важнейшим партнером и конкурентом в гонке за терапию нового поколения», — отмечает глава отдела исследований фондового рынка США SMID Cap Biotech Equity в Morgan Stanley Шон Ламан.

Успехи Китая в области биотехнологий совпадают с растущими вызовами для мировой фармацевтической промышленности. Приближающееся истечение срока действия патентов и снижение доходности от НИОКР вынуждают компании пересматривать стратегии роста. Morgan Stanley подсчитал, что $115 млрд дохода ведущих фармкомпаний США и Европы приходится на препараты, патенты на которые могут истечь к 2035 году, что побуждает их искать новые активы за пределами привычных рынков.

