Российский фармрынок становится менее привлекательным для новых бизнесов

С января по август 2025 года в России было зарегистрировано 1,9 тыс. компаний, занятых в фармацевтическом бизнесе, это на 10% меньше, чем годом ранее, следует из данных сервиса по проверке контрагентов Rusprofile. При этом 57 новичков уже закрылись.

В аналитике учитывались компании с пятью основными видами деятельности: производство лекарств, розничная и оптовая торговля ими, деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармпродукцией, и сбор лекарственных растений. Меньше регистраций стало во всех сегментах, но заметнее всего — у фармпроизводителей. За восемь месяцев этого года на рынке появились 63 такие компании, тогда как за тот же период 2024-го — 90, отмечает «Коммерсант».

Количество новых аптечных организаций в отчетном периоде составило 601 против 662 годом ранее. В сегменте оптовой торговли прибавилось 1,1 тыс. компаний против 1,21 тыс., оптовых агентов стало больше на 138, в то время как в 2024-м — на 147.

Из десяти фармкомпаний с наибольшей выручкой за 2024 год девять указали основным видом деятельности оптовую торговлю фармпродукцией. Исключением стала только «Р-Фарм», зарегистрированная в качестве производителя лекарств.

Всего в России сейчас зарегистрировано 43,4 тыс. организаций, занятых в фармбизнесе.

Новым компаниям трудно выжить прежде всего из-за неспособности конкурировать с большими игроками, которые давно закрепились на рынке. Розничный сегмент занят федеральными и региональными сетями, рынок оптовой дистрибуции контролируется несколькими крупными компаниями, а фармпроизводство — капиталоемкий бизнес с длинным горизонтом окупаемости, полагает гендиректор платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.

Закономерным процессом появление меньшего числа бизнесов в сегменте производства лекарств считает и директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков. Внимание смещается от вновь создаваемых предприятий к укреплению позиций уже работающих. Таким образом, бизнес становится более устойчивым, отметил он.

Что касается аптечной розницы, то в ней число игроков может сокращаться вследствие борьбы государства с дроблением бизнеса, полагает гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин. По его словам, переход на общую систему налогообложения для игроков, у которых раньше были десятки и сотни юрлиц на «упрощенке», сделал бессмысленным регистрацию новых предприятий.

