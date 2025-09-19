НИИ защиты животных выпустило вакцину для кошек против инфекций и бешенства

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных выпустил в оборот комплексную вакцину для кошек, сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в ведомстве которой находится институт. Поливалентная вакцина «Карнифел PCHR» в сообщении названа «первым отечественным препаратом, обеспечивающим защиту одновременно от инфекционных заболеваний и бешенства».

Вакцина разработана для профилактики панлейкопении, калицивироза, вирусного ринотрахеита и бешенства у кошек. Вакцинации подлежат здоровые животные: котятам препарат вводят двукратно с трехмесячного возраста с последующей ежегодной ревакцинацией. Взрослых непривитых животных вакцинируют дважды с интервалом в 21 день.

«Новый препарат позволит ветеринарным клиникам, питомникам и станциям по борьбе с болезнями животных использовать вакцину, созданную на основе актуальных штаммов, и тем самым обеспечить эпизоотическое благополучие страны», — отмечается в сообщении.

В марте сообщалось, что Россия до 2030 года выделит на создание отечественных ветеринарных препаратов 5 млрд рублей.

