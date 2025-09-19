СМИ: Johnson & Johnson сохраняет оптимизм, несмотря на потерю эксклюзивности Stelara

Окончание патента на препарат-блокбастер для лечения псориаза Stelara не умерило оптимизма Johnson & Johnson относительно продаж инновационных лекарственных средств. Компания ожидает, что по итогам 2025 года данный сегмент принесет ей более $57 млрд, что практически соответствует уровню 2024-го, отмечает The Globe and Mail.

Иммунопрепарат Stelara стоимостью в несколько миллиардов долларов утратил патентную эксклюзивность в США в этом году. Он одобрен для лечения бляшечного псориаза, активного псориатического артрита, болезни Крона и язвенного колита. Stelara был ключевым фактором роста Johnson & Johnson, обеспечив в прошлом году около 18% продаж ее подразделения инновационных средств.

С начала этого года уже несколько производителей вывели на американский рынок аналоги Stelara, в том числе Amgen, Teva Pharmaceutical Industries / Alvotech и Samsung Bioepis / Sandoz. Выпуск дженериков существенно подорвал продажи Stelara: только за II квартал падение составило почти 43%. Ожидается, что конкуренция дженериков со Stelara будет усиливаться по мере появления новых препаратов. В итоге продажи Stelara снизятся с почти $11 млрд в 2023-м до $2,7 млрд в 2027-м, прогнозируют аналитики.

Сохранять позитивный прогноз Johnson & Johnson помогают хорошие показатели проверенных препаратов, таких как Darzalex, Tremfya, Spravato и Erleada: их сбыт за первые 6 месяцев вырос в двузначном диапазоне. Ожидается, что положительная динамика сохранится и во второй половине года. Росту выручки способствуют и новинки — противораковые Carvykti, Tecvayli и Talvey. Кроме того, на прибыль влияет и расширение показаний к применению некоторых лекарств, в том числе Tremfya при воспалениях кишечника (язвенный колит и болезнь Крона) и Rybrevant при немелкоклеточном раке легких.

