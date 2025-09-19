Ветеринаров оштрафуют за бесконтрольное лечение антибиотиками

В Россельхознадзоре рассказали, за нарушения в отношении каких лекарственных препаратов будут наказывать ветеринаров. Административная ответственность за это появится в 2026 году, соответствующий законопроект разработают Минсельхоз и Россельхознадзор в рамках реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России.

В ведомстве сообщили, что речь идет об аминогликозидах, пенициллинах и других антибиотиках, необоснованный и бесконтрольный прием которых может привести к тому, что бактерии станут невосприимчивыми к лекарствам, пишет «Парламентская газета».

«Опасность применения указанных препаратов — развитие при бесконтрольном и необоснованном использовании устойчивости бактерий к антибиотикам, затруднение лечения инфекций и повышение риска их распространения. Это может привести к распространению инфекций, являющихся основной причиной смертности от инфекционных заболеваний, а также к распространению инфекций животных, причиняющих ущерб сельскому хозяйству и вред окружающей среде», — пояснили в Россельхознадзоре.

Среди других последствий — рост количества случаев иммунодефицита среди людей и животных, появление устойчивых штаммов бактерий, которые могут передаваться человеку через мясо, молоко, воду и окружающую среду.

В марте стало известно, что в России запустят программу по производству ветпрепаратов. Ее первые результаты ожидаются уже в 2027 году.

