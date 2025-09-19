Бренд игристого «Абрау-Дюрсо» займется производством пищевых добавок

Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака уходовой косметики Abrau Club Cosmetics.

Знак регистрируется по двум классам (№ 3 и № 5) международной классификации товаров и услуг. Первый включает косметические средства, средства личной гигиены, парфюмерию и средства для уборки, второй — фармацевтические, медицинские и ветеринарные препараты, пищевые добавки и диетические продукты.

В частности, компания может выпускать и продавать под новым брендом гель для отбеливания зубов, дезодоранты, эфирные масла, патчи для глаз, косметические маски и салфетки, пластыри и перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов, дезинфицирующие средства и препараты против вредителей.

«Абрау-Дюрсо» — российский производитель игристых и тихих вин, также выпускает настойки, джины, водки, биттеры и коньяки. Основным акционером компании является семья спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Бориса Титова. Уставный капитал компании составляет 98 млн рублей.

Ранее «Абрау-Дюрсо» объявила о планах запустить производство мороженого со вкусом игристого вина.

gxpnews