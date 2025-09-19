Solopharm запускает производство сшитой гиалуроновой кислоты для косметологии и медицины

Solopharm запускает производство преднаполненных шприцев и флаконов со сшитой гиалуроновой кислотой для эстетической и клинической медицины, сообщили GxP News во владеющей брендом петербургской компании «Гротекс». Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.

Сшивка гиалуроновой кислоты — это химический процесс, который делает ее более плотной и устойчивой к быстрому распаду в организме. Препарат используется в инъекционной косметологии (филеры для увеличения губ, заполнения морщин, восполнения объема скул и т. д.), в ревматологии и травматологии (для лечения артрита, артроза и остеопороза, хрящевой дистрофии, реабилитации после травм и др.)

По словам гендиректора компании Мамуки Михелашвили, работа над технологией сшивки заняла больше 2 лет. «Потребовалось большое количество времени для разработки как аналитических методик по определению количественного содержания сшитой гиалуроновой кислоты и сшивающего агента BDDE, так и микробиологических методик, позволяющих контролировать бактериальные эндотоксины и стерильность», — отметил он.

