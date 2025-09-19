ВОЗ меняет подход к лечению ожирения

Всемирная организация здравоохранения впервые рекомендовала использовать препараты на основе семаглутида для лечения ожирения. Теперь ВОЗ официально определяет избыточный вес не как следствие неправильного образа жизни, а как «хроническое заболевание». Между тем в России, по данным опросов, ожирение до сих пор болезнью не считает каждый пятый врач и треть пациентов.

Экспертный комитет ВОЗ пришел к выводу, что препараты Novo и Eli Lilly на основе GLP-1 должны применяться как часть долгосрочной терапии у пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 30 и выше. В опубликованном для общественного обсуждения проекте рекомендаций организация отметила: традиционный подход к ожирению как к проблеме образа жизни устарел. ВОЗ называет его «хроническим, прогрессирующим и рецидивирующим заболеванием», которое поражает более миллиарда человек в странах с любым уровнем дохода и ежегодно приводит к миллионам предотвратимых смертей. При этом от консультаций по изменению образа жизни и поведения для пациентов с ожирением ВОЗ отказываться по-прежнему не рекомендует.

Организация впервые рекомендовала использовать семаглутид для терапии ожирения, назвав это важнейшим шагом на пути к разработке глобального стандарта лечения. Пока эти нормы применимы только для взрослых, но отдельные рекомендации для лечения детей и подростков разрабатываются.

Хотя проект ВОЗ распространяется лишь на людей с ИМТ выше 30, в ряде стран с высоким уровнем дохода, включая США, препараты на основе GLP-1 уже назначают пациентам и с ИМТ от 27 до 30 при наличии хотя бы одного сопутствующего заболевания, связанного с весом.

При этом в сентябре ВОЗ не стала включать препараты для лечения ожирения в список основных лекарственных средств (специальный перечень, который должен быть доступен в любой системе здравоохранения). Семаглутид вошел лишь в список препаратов для пациентов с диабетом 2-го типа (в сочетании с другими заболеваниями), поскольку именно эта категория, по оценке ВОЗ, получает наибольшую пользу от дорогостоящей терапии. Отдельно организация подчеркнула, что высокая цена ограничивает доступность препаратов для стран с низким и средним уровнем дохода.

В России ожирение пока не признано социально значимым заболеванием и по-прежнему чаще рассматривается как следствие нездорового поведения и неправильных привычек. В августе 2025 года депутаты Госдумы на круглом столе, организованном партией «Новые люди», подготовили резолюцию с предложением включить ожирение в список социально значимых заболеваний.

Несмотря на то что число пациентов в стране продолжает расти (по последнему эпидемиологическому исследованию NATION (РФ), оно может достигать 45 млн человек), отношение к ожирению остается противоречивым. По данным руководителя НМИЦ эндокринологии им. ак. И. И. Дедова Натальи Мокрышевой, 12% российских врачей сомневаются, что ожирение является заболеванием. Среди пациентов этот показатель еще выше: только 30% считают ожирение болезнью. Об этом Мокрышева заявила на сессии ПМЭФ в июне. На той же площадке генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов подчеркнул, что России необходима национальная стратегия борьбы с ожирением. «Герофарм» сегодня является лидером по продажам препаратов для снижения веса.

