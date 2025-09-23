Pfizer заключила четвертую крупнейшую сделку этого года

Metsera создала четыре лекарства для снижения веса — как инъекционные, так и пероральные. Наибольшие надежды возлагаются на MET-097i — агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который вводится раз в месяц (доступные в продаже аналоги на основе тирзепатида и семаглутида — раз в неделю). В I/II фазе клинических испытаний (КИ) препарат помог участникам уменьшить массу тела на 11,3% по сравнению с плацебо.

Также в портфеле стартапа есть перспективный аналог гормона амилина (вырабатывается поджелудочной железой, замедляет опорожнение желудка и всасывание глюкозы, вызывает чувство насыщения) MET-233i. Его эффективность составила 8,4% за 36 дней применения в I фазе КИ.

В апреле Pfizer прекратила исследования двух экспериментальных препаратов от ожирения — lotiglipron в 2023 году и danuglipro в 2025-м. В обоих случаях у испытуемых возникали проблемы с печенью.

Покупка Metsera стала одной из крупнейших сделок в фармацевтической отрасли за этот год. Ее превзошли только приобретение Intra-Cellular Therapies корпорацией Johnson & Johnson за 14,6 млрд долл. в январе , Verona Pharma еще одним американским производителем MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) за 10 млрд долл. в июле и Blueprint Medicines французской Sanofi за 9,5 млрд долл. в том же месяце.

Фото: pfizer.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik