Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и Великобритании C 15 по 22 сентября FDA одобрило три препарата, в том числе первый диуретик и средство от редкого синдрома Барта. EMA рекомендовало к регистрации четыре новых медикамента, среди них — лекарство для профилактики РСВ у младенцев и подкожная версия «Китруды», еще шесть получат новые показания. Также на европейский рынок выйдут биоаналоги деносумаба, голимумаба, устекинумаба и дженерик ривароксабана. MHRA разрешило применять первый метод лечения опухолей мозга. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Новые препараты 1. Enbumyst (буметанид) Компания-разработчик: Corstasis Therapeutics.

Corstasis Therapeutics. Показание: отеки при сердечной недостаточности, заболеваниях печени и почек у взрослых — возникают из-за скопления жидкости в тканях и органах.

отеки при сердечной недостаточности, заболеваниях печени и почек у взрослых — возникают из-за скопления жидкости в тканях и органах. Механизм действия: петлевой диуретик — блокирует обратное всасывание натрия и хлорида, вызывая их выведение с мочой.

петлевой диуретик — блокирует обратное всасывание натрия и хлорида, вызывая их выведение с мочой. Результаты клинических испытаний: в I фазе RQ-777-01 с участием 16 человек Enbumyst показал такую же эффективность, как внутривенный буметанид. Также он всасывался на 33% лучше по сравнению с пероральной формой препарата.

в I фазе RQ-777-01 с участием 16 человек Enbumyst показал такую же эффективность, как внутривенный буметанид. Также он всасывался на 33% лучше по сравнению с пероральной формой препарата. Особенности: первый диуретик в США за 42 года; вводится через нос; буметанид применяется в медицине с 1983 года, но выпускался в виде таблеток и растворов для внутривенных инъекций. 2. Keytruda Qlex (пембролизумаб и берагиалуронидаза альфа) Компания-разработчик: MSD (Merck & Co. — в США и Канаде).

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде). Показание: все показания, утвержденные для внутривенного пембролизумаба.

все показания, утвержденные для внутривенного пембролизумаба. Механизм действия: блокирует рецептор программированной смерти-1 (PD-1) на поверхности иммунных клеток, помогая им распознавать и атаковать рак; берагиалуронидаза альфа — это фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту в тканях, облегчая проникновение и всасывание пембролизумаба при подкожном введении.

блокирует рецептор программированной смерти-1 (PD-1) на поверхности иммунных клеток, помогая им распознавать и атаковать рак; берагиалуронидаза альфа — это фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту в тканях, облегчая проникновение и всасывание пембролизумаба при подкожном введении. Результаты клинических испытаний: в III фазе MK-3475A-D77 с участием 377 человек с нелеченным ранее метастатическим немелкоклеточным раком легкого препарат показал такую же эффективность, как и внутривенная форма.

в III фазе MK-3475A-D77 с участием 377 человек с нелеченным ранее метастатическим немелкоклеточным раком легкого препарат показал такую же эффективность, как и внутривенная форма. Особенности: первый подкожно вводимый ингибитор иммунных контрольных точек; введение занимает одну минуту, тогда как на внутривенные инфузии уходит полчаса; у пембролизумаба накопилось более 40 зарегистрированных FDA показаний с момента выхода на рынок США в 2014 году. Ускоренные одобрения 3. Forzinity (эламипретид) Компания-разработчик: Stealth BioTherapeutics.

Stealth BioTherapeutics. Показание: синдром Барта у пациентов весом больше 30 кг — редкое (им страдают меньше 500 человек в мире) заболевание митохондрий (энергопроизводящих клеток), которое обычно начинается с тяжелой сердечной недостаточности в младенчестве и вызывает преждевременную смерть.

синдром Барта у пациентов весом больше 30 кг — редкое (им страдают меньше 500 человек в мире) заболевание митохондрий (энергопроизводящих клеток), которое обычно начинается с тяжелой сердечной недостаточности в младенчестве и вызывает преждевременную смерть. Механизм действия: проникает внутрь митохондрий, прикрепляется к жировым молекулам (кардиолипину) и защищает их от разрушения, благодаря чему клетки могут вырабатывать больше энергии для нормальной работы организма.

проникает внутрь митохондрий, прикрепляется к жировым молекулам (кардиолипину) и защищает их от разрушения, благодаря чему клетки могут вырабатывать больше энергии для нормальной работы организма. Результаты клинических испытаний: во II/III фазе TAZPOWER с участием 10 человек спустя 168 недель препарат помог улучшить работу сердца, увеличить силу разгибательных мышц колена более чем на 45% и повысить общую мышечную силу; благодаря лечению испытуемые стали проходить на 96 метров больше в течение шести минут.

во II/III фазе TAZPOWER с участием 10 человек спустя 168 недель препарат помог улучшить работу сердца, увеличить силу разгибательных мышц колена более чем на 45% и повысить общую мышечную силу; благодаря лечению испытуемые стали проходить на 96 метров больше в течение шести минут. Особенности: первое лекарство от заболевания и первое средство, нацеленное на митохондрии; вводится подкожно раз в день. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) С 15 по 18 сентября состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое рекомендовало к одобрению 14 препаратов: 1. Enflonsia (clesrovimab) Компания-разработчик: MSD.

MSD. Показание: профилактика заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), у новорожденных и младенцев. Ежегодно приводит к госпитализации более 3,6 млн детей до 5 лет в мире и смерти около 100 тыс.

профилактика заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), у новорожденных и младенцев. Ежегодно приводит к госпитализации более 3,6 млн детей до 5 лет в мире и смерти около 100 тыс. Механизм действия: моноклональное антитело связывается с F-белком на оболочке вируса и блокирует его проникновение в клетки.

моноклональное антитело связывается с F-белком на оболочке вируса и блокирует его проникновение в клетки. Результаты клинических испытаний: во II/III фазе CLEVER с участием 3599 младенцев препарат уменьшил заболеваемость инфекциями нижних дыхательных путей на 60%.

во II/III фазе CLEVER с участием 3599 младенцев препарат уменьшил заболеваемость инфекциями нижних дыхательных путей на 60%. Особенности: первый препарат для профилактики РСВ в ЕС, который подходит детям с любым весом. 2. Imaavy (nipocalimab) Компания-разработчик: Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson. Показание: генерализованная миастения у взрослых и подростков с 12 лет, имеющих антитела к ацетилхолиновым рецепторам или мышечно-специфической тирозинкиназе — хроническое аутоиммунное заболевание, вызывающее слабость и быструю утомляемость скелетных мышц из-за нарушения передачи сигналов от нервов к ним. В Европе страдают от 56 тыс. до 123 тыс. человек, в мире — от 700 тыс. до 1 млн.

генерализованная миастения у взрослых и подростков с 12 лет, имеющих антитела к ацетилхолиновым рецепторам или мышечно-специфической тирозинкиназе — хроническое аутоиммунное заболевание, вызывающее слабость и быструю утомляемость скелетных мышц из-за нарушения передачи сигналов от нервов к ним. В Европе страдают от 56 тыс. до 123 тыс. человек, в мире — от 700 тыс. до 1 млн. Механизм действия: блокирует неонатальные Fc-рецепторы (FcRn), благодаря которым иммунные антитела накапливаются в организме, не давая передавать сигналы от нервов к мышцам.

блокирует неонатальные Fc-рецепторы (FcRn), благодаря которым иммунные антитела накапливаются в организме, не давая передавать сигналы от нервов к мышцам. Результаты клинических испытаний: в III фазе Vivacity-MG3 с участием 199 человек средний балл по шкале активности в повседневной жизни при миастении гравис (MG-ADL — чем выше, тем тяжелее симптомы) снизился на 3,9 (всего — 24) в группе препарата и на 2,7 — в группе плацебо.

в III фазе Vivacity-MG3 с участием 199 человек средний балл по шкале активности в повседневной жизни при миастении гравис (MG-ADL — чем выше, тем тяжелее симптомы) снизился на 3,9 (всего — 24) в группе препарата и на 2,7 — в группе плацебо. Особенности: может стать вторым FcRn-блокатором после Vyvgart (эфгартигимод), вышедшего на европейский рынок в 2022 году; вводится внутривенно раз в две недели; зарегистрирован FDA в апреле этого года. 3. Kyinsu (инсулин икодек/семаглутид) Компания-разработчик: Novo Nordisk.

Novo Nordisk. Показание: сахарный диабет 2-го типа у взрослых — в мире им болеют более 530 млн человек.

сахарный диабет 2-го типа у взрослых — в мире им болеют более 530 млн человек. Механизм действия: комбинация инсулина с длительным действием (вводится раз в неделю, а не ежедневно) и агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида‑1 (ГПП-1) — восполняет недостаток собственного инсулина, уменьшает количество глюкозы в крови и подавляет аппетит.

комбинация инсулина с длительным действием (вводится раз в неделю, а не ежедневно) и агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида‑1 (ГПП-1) — восполняет недостаток собственного инсулина, уменьшает количество глюкозы в крови и подавляет аппетит. Результаты клинических испытаний: в III фазе COMBINE 1 с участием более 1800 диабетиков среднее снижение HbA1c (среднего уровня глюкозы за последние два-три месяца) составило 1,7% в группе препарата, а в группе, получавшей только инсулин икодек, — 1%.

в III фазе COMBINE 1 с участием более 1800 диабетиков среднее снижение HbA1c (среднего уровня глюкозы за последние два-три месяца) составило 1,7% в группе препарата, а в группе, получавшей только инсулин икодек, — 1%. Особенности: первый в мире препарат, сочетающий инсулин и агонист ГПП-1. 4. Lynkuet (elinzanetant) Компания-разработчик: Bayer.

Bayer. Показание: вазомоторные симптомы (приливы и ночная потливость) при менопаузе средней и тяжелой степени у женщин с HR+ раком молочной железы — затрагивают до 80% женщин.

вазомоторные симптомы (приливы и ночная потливость) при менопаузе средней и тяжелой степени у женщин с HR+ раком молочной железы — затрагивают до 80% женщин. Механизм действия: блокирует нейрокининовые рецепторы NK-1 и NK-3 в гипоталамусе — эти рецепторы участвуют в регуляции температуры тела и сна, но их активность нарушается при колебаниях уровня гормонов.

блокирует нейрокининовые рецепторы NK-1 и NK-3 в гипоталамусе — эти рецепторы участвуют в регуляции температуры тела и сна, но их активность нарушается при колебаниях уровня гормонов. Результаты клинических испытаний: в III фазе OASIS-1 и OASIS-2 с участием более 2300 женщин за 12 недель препарат снизил частоту приливов на 71—75% (в группе плацебо — 42—48%).

в III фазе OASIS-1 и OASIS-2 с участием более 2300 женщин за 12 недель препарат снизил частоту приливов на 71—75% (в группе плацебо — 42—48%). Особенности: первый негормональный препарат для этого показания. Расширение показаний 5. Uplizna (инебилизумаб) Компания-разработчик: Amgen.

Amgen. Новое показание: активное IgG4-ассоциированное заболевание у взрослых (IgG4-RD) — редкая хроническая аутоиммунная патология (ежегодно диагностируется у 1—10 человек на 100 тыс. в год), которая вызывает воспаление и фиброз в одном или нескольких органах.

активное IgG4-ассоциированное заболевание у взрослых (IgG4-RD) — редкая хроническая аутоиммунная патология (ежегодно диагностируется у 1—10 человек на 100 тыс. в год), которая вызывает воспаление и фиброз в одном или нескольких органах. Механизм действия: связывается с белком CD19 на поверхности B-клеток и уничтожает их — именно они вырабатывают IgG4-антитела и запускают воспалительные процессы.

связывается с белком CD19 на поверхности B-клеток и уничтожает их — именно они вырабатывают IgG4-антитела и запускают воспалительные процессы. Результаты клинических испытаний: в III фазе MITIGATE с участием 135 человек через 52 недели препарат снизил риск обострений заболевания на 87%, привел к ремиссии у 59% испытуемых (в группе плацебо — 22%).

в III фазе MITIGATE с участием 135 человек через 52 недели препарат снизил риск обострений заболевания на 87%, привел к ремиссии у 59% испытуемых (в группе плацебо — 22%). Особенности: первый препарат от IgG4-RD в Европе — позволит избежать применения стероидов и связанных с ними осложнений; одобрен для лечения нейромиелита оптического спектра в 2020 году. 6. Bimervax Компания-разработчик: Hipra Human Health.

Hipra Human Health. Новое показание: дополнительная прививка от COVID-19 для поддержания противовирусной защиты организма с 12 лет.

Механизм действия: вакцина на основе матричной РНК.

Особенности: впервые зарегистрирована в 2023 году для пациентов старше 16 лет. 7. «Дупиксент» (дупилумаб) Компания-разработчик: Sanofi и Regeneron.

Sanofi и Regeneron. Новое показание: хроническая спонтанная крапивница с 12 лет при неэффективности антигистаминных препаратов.

хроническая спонтанная крапивница с 12 лет при неэффективности антигистаминных препаратов. Механизм действия: блокирует интерлейкины 4 и 13, вызывающие воспаление.

блокирует интерлейкины 4 и 13, вызывающие воспаление. Результаты клинических испытаний: в III фазе LIBERTY-CUPID-1 и LIBERTY-CUPID-2 с участием более 600 человек препарат статистически значимо уменьшил симптомы крапивницы.

в III фазе LIBERTY-CUPID-1 и LIBERTY-CUPID-2 с участием более 600 человек препарат статистически значимо уменьшил симптомы крапивницы. Особенности: седьмое зарегистрированное показание препарата в ЕС; впервые одобрен европейским регулятором в 2017 году для лечения атопического дерматита. 8. «Китруда» (пембролизумаб) Компания-разработчик: MSD.

MSD. Новое показание: периоперационное лечение местно-распространенного резектабельного плоскоклеточного рака головы и шеи.

периоперационное лечение местно-распространенного резектабельного плоскоклеточного рака головы и шеи. Механизм действия: блокирует рецепторы программируемой клеточной гибели (PD-1), которые помогают раковым клеткам оставаться незамеченными для иммунитета.

блокирует рецепторы программируемой клеточной гибели (PD-1), которые помогают раковым клеткам оставаться незамеченными для иммунитета. Результаты клинических испытаний: в III фазе KEYNOTE-689 с участием более 800 человек препарат статистически значимо увеличил показатели выживаемости.

в III фазе KEYNOTE-689 с участием более 800 человек препарат статистически значимо увеличил показатели выживаемости. Особенности: 31-е показание препарата в ЕС; впервые одобрен европейским регулятором в 2015 году. 9. Koselugo (селуметиниб) Компания-разработчик: MSD.

MSD. Новое показание: плексиформные нейрофибромы при нейрофиброматозе 1-го типа у взрослых — доброкачественные опухоли периферических нервов.

плексиформные нейрофибромы при нейрофиброматозе 1-го типа у взрослых — доброкачественные опухоли периферических нервов. Механизм действия: блокирует ферменты MEK1/MEK2, участвующие в размножении опухолевых клеток.

блокирует ферменты MEK1/MEK2, участвующие в размножении опухолевых клеток. Результаты клинических испытаний: в III фазе KOMET с участием более 300 взрослых человек препарат значительно уменьшил размер опухолей у 20% испытуемых.

в III фазе KOMET с участием более 300 взрослых человек препарат значительно уменьшил размер опухолей у 20% испытуемых. Особенности: впервые одобрен в 2021 году, но только для лечения детей с трех лет. 10. Tezspire (тезепелумаб) Компания-разработчик: AstraZeneca.

AstraZeneca. Новое показание: хронический риносинусит с назальными полипами у взрослых.

хронический риносинусит с назальными полипами у взрослых. Механизм действия: блокирует тимический стромальный лимфопоэтин (TSLP), который запускает каскад воспалительных реакций.

блокирует тимический стромальный лимфопоэтин (TSLP), который запускает каскад воспалительных реакций. Результаты клинических испытаний: в III фазе WAYPOINT с участием более 600 человек в 98% случаев отпала необходимость проводить хирургическую операцию по удалению полипов.

в III фазе WAYPOINT с участием более 600 человек в 98% случаев отпала необходимость проводить хирургическую операцию по удалению полипов. Особенности: впервые одобрен в 2022 году для лечения тяжелой формы бронхиальной астмы. Биоаналоги Acvybra, Denosumab Intas, Kefdensis, Ponlimsi — при остеопорозе; Degevma, Xbonzy, Zvogra — при раке костей. Компании-разработчики (соответственно): Reddy Holding GmbH, Intas Pharmaceuticals, Stada, Accord Healthcare, Organon & Co., Samsung Bioepis, Stada.

Reddy Holding GmbH, Intas Pharmaceuticals, Stada, Accord Healthcare, Organon & Co., Samsung Bioepis, Stada. Оригинальный препарат: «Пролиа»/»Эксджива» (деносумаб) от Amgen (одобрен FDA в 2010 году, патенты истекли в 2025 году).

Показания: укрепление костей при остеопорозе и предотвращение переломов при раке костей. Gobivaz (голимумаб) Компания-разработчик: Advanz.

Advanz. Оригинальный препарат: «Симпони» от Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2009 году).

«Симпони» от Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2009 году). Показания: ревматоидный артрит, псориатический артрит и другие воспалительные заболевания суставов. Usgena (устекинумаб) Компания-разработчик: Stada.

Stada. Оригинальный препарат: «Стелара» от Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2009 году, патенты истекли в 2023 году).

«Стелара» от Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2009 году, патенты истекли в 2023 году). Показания: псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона и язвенный колит. Дженерики Rivaroxaban Koanaa (ривароксабан)

Компания-разработчик: Koanaa Healthcare Spain.

Koanaa Healthcare Spain. Оригинальный препарат: «Ксарелто» от Bayer/Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2011 году, патенты истекли в 2025 году).

«Ксарелто» от Bayer/Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2011 году, патенты истекли в 2025 году). Показание: профилактика тромбоза и инсультов. Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Voranigo (ворасидениб) Компания-разработчик: Les Laboratoires Servier.

Les Laboratoires Servier. Показание: астроцитома 2-й степени или олигодендроглиома с мутациями в генах IDH1/IDH2 у пациентов старше 12 лет, не нуждающихся в немедленной химио- или лучевой терапии — редкие злокачественные опухоли головного мозга.

астроцитома 2-й степени или олигодендроглиома с мутациями в генах IDH1/IDH2 у пациентов старше 12 лет, не нуждающихся в немедленной химио- или лучевой терапии — редкие злокачественные опухоли головного мозга. Механизм действия: блокирует IDH1/IDH2, которые при мутации начинают производить токсичный 2-гидроксиглутарат.

блокирует IDH1/IDH2, которые при мутации начинают производить токсичный 2-гидроксиглутарат. Результаты клинических испытаний: в III фазе INDIGO с участием 331 человека препарат снизил риск прогрессирования опухоли на 61% по сравнению с плацебо; медиана выживаемости без прогрессирования выросла до 27,7 месяца (в группе плацебо — 11,1 месяца).

Особенности: первый таргетный препарат, специально разработанный для лечения глиом. Одобрен FDA в 2024 году. Национальное управление по медицинской продукции Китая (NMPA) Новых регистраций не выдано.

Фото: 123rf.com Владимир Заболотских

