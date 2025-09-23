Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и Великобритании

C 15 по 22 сентября FDA одобрило три препарата, в том числе первый диуретик и средство от редкого синдрома Барта. EMA рекомендовало к регистрации четыре новых медикамента, среди них — лекарство для профилактики РСВ у младенцев и подкожная версия «Китруды», еще шесть получат новые показания. Также на европейский рынок выйдут биоаналоги деносумаба, голимумаба, устекинумаба и дженерик ривароксабана. MHRA разрешило применять первый метод лечения опухолей мозга.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
1. Enbumyst (буметанид)
- Компания-разработчик: Corstasis Therapeutics.
- Показание: отеки при сердечной недостаточности, заболеваниях печени и почек у взрослых — возникают из-за скопления жидкости в тканях и органах.
- Механизм действия: петлевой диуретик — блокирует обратное всасывание натрия и хлорида, вызывая их выведение с мочой.
- Результаты клинических испытаний: в I фазе RQ-777-01 с участием 16 человек Enbumyst показал такую же эффективность, как внутривенный буметанид. Также он всасывался на 33% лучше по сравнению с пероральной формой препарата.
- Особенности: первый диуретик в США за 42 года; вводится через нос; буметанид применяется в медицине с 1983 года, но выпускался в виде таблеток и растворов для внутривенных инъекций.
2. Keytruda Qlex (пембролизумаб и берагиалуронидаза альфа)
- Компания-разработчик: MSD (Merck & Co. — в США и Канаде).
- Показание: все показания, утвержденные для внутривенного пембролизумаба.
- Механизм действия: блокирует рецептор программированной смерти-1 (PD-1) на поверхности иммунных клеток, помогая им распознавать и атаковать рак; берагиалуронидаза альфа — это фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту в тканях, облегчая проникновение и всасывание пембролизумаба при подкожном введении.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе MK-3475A-D77 с участием 377 человек с нелеченным ранее метастатическим немелкоклеточным раком легкого препарат показал такую же эффективность, как и внутривенная форма.
- Особенности: первый подкожно вводимый ингибитор иммунных контрольных точек; введение занимает одну минуту, тогда как на внутривенные инфузии уходит полчаса; у пембролизумаба накопилось более 40 зарегистрированных FDA показаний с момента выхода на рынок США в 2014 году.
Ускоренные одобрения
3. Forzinity (эламипретид)
- Компания-разработчик: Stealth BioTherapeutics.
- Показание: синдром Барта у пациентов весом больше 30 кг — редкое (им страдают меньше 500 человек в мире) заболевание митохондрий (энергопроизводящих клеток), которое обычно начинается с тяжелой сердечной недостаточности в младенчестве и вызывает преждевременную смерть.
- Механизм действия: проникает внутрь митохондрий, прикрепляется к жировым молекулам (кардиолипину) и защищает их от разрушения, благодаря чему клетки могут вырабатывать больше энергии для нормальной работы организма.
- Результаты клинических испытаний: во II/III фазе TAZPOWER с участием 10 человек спустя 168 недель препарат помог улучшить работу сердца, увеличить силу разгибательных мышц колена более чем на 45% и повысить общую мышечную силу; благодаря лечению испытуемые стали проходить на 96 метров больше в течение шести минут.
- Особенности: первое лекарство от заболевания и первое средство, нацеленное на митохондрии; вводится подкожно раз в день.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)
С 15 по 18 сентября состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое рекомендовало к одобрению 14 препаратов:
1. Enflonsia (clesrovimab)
- Компания-разработчик: MSD.
- Показание: профилактика заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), у новорожденных и младенцев. Ежегодно приводит к госпитализации более 3,6 млн детей до 5 лет в мире и смерти около 100 тыс.
- Механизм действия: моноклональное антитело связывается с F-белком на оболочке вируса и блокирует его проникновение в клетки.
- Результаты клинических испытаний: во II/III фазе CLEVER с участием 3599 младенцев препарат уменьшил заболеваемость инфекциями нижних дыхательных путей на 60%.
- Особенности: первый препарат для профилактики РСВ в ЕС, который подходит детям с любым весом.
2. Imaavy (nipocalimab)
- Компания-разработчик: Johnson & Johnson.
- Показание: генерализованная миастения у взрослых и подростков с 12 лет, имеющих антитела к ацетилхолиновым рецепторам или мышечно-специфической тирозинкиназе — хроническое аутоиммунное заболевание, вызывающее слабость и быструю утомляемость скелетных мышц из-за нарушения передачи сигналов от нервов к ним. В Европе страдают от 56 тыс. до 123 тыс. человек, в мире — от 700 тыс. до 1 млн.
- Механизм действия: блокирует неонатальные Fc-рецепторы (FcRn), благодаря которым иммунные антитела накапливаются в организме, не давая передавать сигналы от нервов к мышцам.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе Vivacity-MG3 с участием 199 человек средний балл по шкале активности в повседневной жизни при миастении гравис (MG-ADL — чем выше, тем тяжелее симптомы) снизился на 3,9 (всего — 24) в группе препарата и на 2,7 — в группе плацебо.
- Особенности: может стать вторым FcRn-блокатором после Vyvgart (эфгартигимод), вышедшего на европейский рынок в 2022 году; вводится внутривенно раз в две недели; зарегистрирован FDA в апреле этого года.
3. Kyinsu (инсулин икодек/семаглутид)
- Компания-разработчик: Novo Nordisk.
- Показание: сахарный диабет 2-го типа у взрослых — в мире им болеют более 530 млн человек.
- Механизм действия: комбинация инсулина с длительным действием (вводится раз в неделю, а не ежедневно) и агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида‑1 (ГПП-1) — восполняет недостаток собственного инсулина, уменьшает количество глюкозы в крови и подавляет аппетит.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе COMBINE 1 с участием более 1800 диабетиков среднее снижение HbA1c (среднего уровня глюкозы за последние два-три месяца) составило 1,7% в группе препарата, а в группе, получавшей только инсулин икодек, — 1%.
- Особенности: первый в мире препарат, сочетающий инсулин и агонист ГПП-1.
4. Lynkuet (elinzanetant)
- Компания-разработчик: Bayer.
- Показание: вазомоторные симптомы (приливы и ночная потливость) при менопаузе средней и тяжелой степени у женщин с HR+ раком молочной железы — затрагивают до 80% женщин.
- Механизм действия: блокирует нейрокининовые рецепторы NK-1 и NK-3 в гипоталамусе — эти рецепторы участвуют в регуляции температуры тела и сна, но их активность нарушается при колебаниях уровня гормонов.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе OASIS-1 и OASIS-2 с участием более 2300 женщин за 12 недель препарат снизил частоту приливов на 71—75% (в группе плацебо — 42—48%).
- Особенности: первый негормональный препарат для этого показания.
Расширение показаний
5. Uplizna (инебилизумаб)
- Компания-разработчик: Amgen.
- Новое показание: активное IgG4-ассоциированное заболевание у взрослых (IgG4-RD) — редкая хроническая аутоиммунная патология (ежегодно диагностируется у 1—10 человек на 100 тыс. в год), которая вызывает воспаление и фиброз в одном или нескольких органах.
- Механизм действия: связывается с белком CD19 на поверхности B-клеток и уничтожает их — именно они вырабатывают IgG4-антитела и запускают воспалительные процессы.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе MITIGATE с участием 135 человек через 52 недели препарат снизил риск обострений заболевания на 87%, привел к ремиссии у 59% испытуемых (в группе плацебо — 22%).
- Особенности: первый препарат от IgG4-RD в Европе — позволит избежать применения стероидов и связанных с ними осложнений; одобрен для лечения нейромиелита оптического спектра в 2020 году.
6. Bimervax
- Компания-разработчик: Hipra Human Health.
- Новое показание: дополнительная прививка от COVID-19 для поддержания противовирусной защиты организма с 12 лет.
Механизм действия: вакцина на основе матричной РНК.
Особенности: впервые зарегистрирована в 2023 году для пациентов старше 16 лет.
7. «Дупиксент» (дупилумаб)
- Компания-разработчик: Sanofi и Regeneron.
- Новое показание: хроническая спонтанная крапивница с 12 лет при неэффективности антигистаминных препаратов.
- Механизм действия: блокирует интерлейкины 4 и 13, вызывающие воспаление.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе LIBERTY-CUPID-1 и LIBERTY-CUPID-2 с участием более 600 человек препарат статистически значимо уменьшил симптомы крапивницы.
- Особенности: седьмое зарегистрированное показание препарата в ЕС; впервые одобрен европейским регулятором в 2017 году для лечения атопического дерматита.
8. «Китруда» (пембролизумаб)
- Компания-разработчик: MSD.
- Новое показание: периоперационное лечение местно-распространенного резектабельного плоскоклеточного рака головы и шеи.
- Механизм действия: блокирует рецепторы программируемой клеточной гибели (PD-1), которые помогают раковым клеткам оставаться незамеченными для иммунитета.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе KEYNOTE-689 с участием более 800 человек препарат статистически значимо увеличил показатели выживаемости.
- Особенности: 31-е показание препарата в ЕС; впервые одобрен европейским регулятором в 2015 году.
9. Koselugo (селуметиниб)
- Компания-разработчик: MSD.
- Новое показание: плексиформные нейрофибромы при нейрофиброматозе 1-го типа у взрослых — доброкачественные опухоли периферических нервов.
- Механизм действия: блокирует ферменты MEK1/MEK2, участвующие в размножении опухолевых клеток.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе KOMET с участием более 300 взрослых человек препарат значительно уменьшил размер опухолей у 20% испытуемых.
- Особенности: впервые одобрен в 2021 году, но только для лечения детей с трех лет.
10. Tezspire (тезепелумаб)
- Компания-разработчик: AstraZeneca.
- Новое показание: хронический риносинусит с назальными полипами у взрослых.
- Механизм действия: блокирует тимический стромальный лимфопоэтин (TSLP), который запускает каскад воспалительных реакций.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе WAYPOINT с участием более 600 человек в 98% случаев отпала необходимость проводить хирургическую операцию по удалению полипов.
- Особенности: впервые одобрен в 2022 году для лечения тяжелой формы бронхиальной астмы.
Биоаналоги
Acvybra, Denosumab Intas, Kefdensis, Ponlimsi — при остеопорозе; Degevma, Xbonzy, Zvogra — при раке костей.
- Компании-разработчики (соответственно): Reddy Holding GmbH, Intas Pharmaceuticals, Stada, Accord Healthcare, Organon & Co., Samsung Bioepis, Stada.
- Оригинальный препарат: «Пролиа»/»Эксджива» (деносумаб) от Amgen (одобрен FDA в 2010 году, патенты истекли в 2025 году).
Показания: укрепление костей при остеопорозе и предотвращение переломов при раке костей.
Gobivaz (голимумаб)
- Компания-разработчик: Advanz.
- Оригинальный препарат: «Симпони» от Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2009 году).
- Показания: ревматоидный артрит, псориатический артрит и другие воспалительные заболевания суставов.
Usgena (устекинумаб)
- Компания-разработчик: Stada.
- Оригинальный препарат: «Стелара» от Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2009 году, патенты истекли в 2023 году).
- Показания: псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона и язвенный колит.
Дженерики
- Rivaroxaban Koanaa (ривароксабан)
- Компания-разработчик: Koanaa Healthcare Spain.
- Оригинальный препарат: «Ксарелто» от Bayer/Johnson & Johnson (одобрен FDA в 2011 году, патенты истекли в 2025 году).
- Показание: профилактика тромбоза и инсультов.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA)
Voranigo (ворасидениб)
- Компания-разработчик: Les Laboratoires Servier.
- Показание: астроцитома 2-й степени или олигодендроглиома с мутациями в генах IDH1/IDH2 у пациентов старше 12 лет, не нуждающихся в немедленной химио- или лучевой терапии — редкие злокачественные опухоли головного мозга.
- Механизм действия: блокирует IDH1/IDH2, которые при мутации начинают производить токсичный 2-гидроксиглутарат.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе INDIGO с участием 331 человека препарат снизил риск прогрессирования опухоли на 61% по сравнению с плацебо; медиана выживаемости без прогрессирования выросла до 27,7 месяца (в группе плацебо — 11,1 месяца).
Особенности: первый таргетный препарат, специально разработанный для лечения глиом. Одобрен FDA в 2024 году.
Национальное управление по медицинской продукции Китая (NMPA)
Новых регистраций не выдано.
