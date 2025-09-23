«Честный знак» начнет мониторинг производителей БАД

«Честный знак» будет проверять наличие реальных предприятий у производителей БАД. Можно будет пройти очную проверку или предоставить материалы через приложение «Инспектор». Отказ или непрохождение мониторинга приведет к аннулированию кодов маркировки. Отрасль ждет введения этого механизма после подписания постановления.

Минпромторг предложил ввести мониторинг производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, включая компании, которые делают биодобавки (БАД). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 4 октября.

Оператор системы маркировки («Честный знак») будет проверять достоверность сведений, направляемых производителями в информационную систему мониторинга. В пояснительной записке к документу указано, что цель проверок — выявить недобросовестных участников оборота маркируемой продукции («псевдопроизводителей») и исключить возможность фактов регистрации в системе в качестве производителей лиц, которые ими не являются.

Мониторинг может проводиться как очно с согласия производителя, так и без посещения производства — дистанционно с требованием предоставить материалы через приложение «Инспектор». Мониторинг с посещением инициируется при наличии одновременно трех условий:

производитель заявил о вводе в оборот товаров, сделанных в РФ, за предыдущий месяц;

отсутствие сведений о производителе в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) как о производителе российской продукции;

мониторинг с посещением производителя не проводился в течение последнего года.

Перед проверкой оператор направляет в организацию уведомление о визите, производитель должен дать согласие на посещение в течение пяти рабочих дней.

В случае дистанционной проверки производитель должен направить материалы, доказывающие наличие производства (фото, видео), через приложение «Инспектор» в течение трех дней со дня получения соответствующего оповещения.

Если производство не подтверждено ни одним из способов, то все полученные коды маркировки аннулируются в течение 14 календарных дней.

Перечень случаев запрета продажи БАД на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, начал действовать 1 ноября 2024 года. За первое полугодие 2025 года система обязательной маркировки БАД в России заблокировала 12,3 млн попыток продажи продукции с нарушениями.

Как сообщил «ФВ» исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков, с начала запуска маркировки БАД в системе зарегистрировалось примерно в три раза больше юрлиц, чем представлялось при аналитических исследованиях рынка. В рамках эксперимента были выявлены ситуации, когда указывался несуществующий адрес производства.

«Допустим, в системе мы видим компанию, ввозящую зарубежный бренд добавок, но при этом она указывает площадку производства в России. Как правило у этих брендов нет производства в стране. Система будет выявлять подобные кейсы», — поделился эксперт.

Компаниям будет направлено оповещение о том, что им предлагается пройти мониторинг на подтверждение информации, указанной в системе. Если компания отклоняет предложение, то она не получит новых наклеек маркировки. Если она соглашается, то будет сформирована комиссия из представителя оператора ЦРПТ и, возможно, Роспотребнадзора, которая выезжает на место производства. Комиссия будет фиксировать место и условия производства, разрешительную документацию.

По его словам, эксперимент показал, что система мониторинга позволит значительно снизить оборот контрафактной и фальсифицированной продукции.

«Отрасль ждет введения этого механизма после подписания постановления», — заключил Жестков.

Эксперимент по мониторингу российских производителей БАД проходил с 1 марта 2025 года. Как ранее сообщила руководитель проектов товарной группы БАД к пище и спортивного питания ЦРПТ Любовь Андреева, в ходе пилота удалось выявить ряд псевдопроизводителей.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова