Положение о госконтроле медизделий обновят

Минздрав намерен обновить положение о госконтроле за обращением медицинских изделий. Предлагается ввести категорию высокого риска, проверка отнесенных к этой категории риска объектов будет проводиться раз в два года.
Минздрав собирается внести изменения в Постановление Правительства РФ
в течение полугода после регистрации. На объекты высокого риска профилактические визиты будут совершать раз в год. Периодичность проверок организации других степеней риска установит правительство, для низкого риска такие визиты не проводятся.
Кроме того, контролируемое лицо теперь будет не вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита. Сейчас для отказа от проверки нужно подать уведомление в орган госконтроля не позднее чем за три рабочих дня до дня его проведения.
При проверке фото- и видеосъемку будут проводить с помощью мобильного приложения «Инспектор».
Меняется и порядок досудебного обжалования. Срок рассмотрения жалоб предложили сократить с 20 до 15 рабочих дней.
Ранее Минпромторг предложил обновить периодичность проведения профилактических визитов в рамках государственного надзора, муниципального контроля.
Дина Коблова
