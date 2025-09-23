ФАС согласовала цену на первый российский аналог афлиберцепта

ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик «Континия» (афлиберцепт) для лечения заболеваний сетчатки глаза. Препарат разработан компанией «Генериум» и зарегистрирован Минздравом в мае. Стоимость упаковки будет на 18% дешевле оригинального лекарства «Эйлеа».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первый отечественный дженерик «Континия» (МНН афлиберцепт) для лечения заболеваний сетчатки глаза, об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

ФАС согласовала цену на раствор «Континия» для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл на уровне 36 819 руб. Это на 18% меньше, чем стоимость такой же упаковки референтного лекарства «Эйлеа» (44 842 руб.).

Афлиберцепт — рекомбинантный гибридный белок, относящийся к классу ингибиторов факторов роста новообразованных сосудов.

Препарат с ТН «Эйлеа» разработала американская Regeneron Pharmaceuticals совместно с немецкой Bayer. Препарат применяется для лечения ряда глазных заболеваний, таких как неоваскулярная («влажная») форма возрастной макулярной дегенерации, макулярый отек и заболевания сосудов сетчатки.

Согласно данным из ГРЛС, регудостоверение (РУ) на «Эйлеа» действует до мая 2030 года.

Препарат «Континия» разработала российская фармкомпания «Генериум», Минздрав зарегистрировал лекарство в мае 2025 года? РУ действует до июля 2030 года. Отечественный препарат имеет четыре зарегистрированных показания к применению у пациентов с 18 лет:

неоваскулярная («влажная») форма возрастной макулярной дегенерации;

ухудшение зрения, вызванное макулярным отеком вследствие окклюзии центральной вены сетчатки или ее ветвей;

ухудшение зрения, вызванное диабетическим макулярным отеком;

ухудшение зрения, вызванное миопической хориоидальной неоваскуляризацией.

