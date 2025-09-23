Суд оштрафовал «Джодас Экспоим» за грубое нарушение требований оптовой фармлицензии

«Джодас Экспоим» оштрафовали за грубое нарушение условий оптовой фармлицензии. Внеплановая выездная проверка была проведена Росздравнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Арбитражный суд по Московской области оштрафовал держателя оптовой фармлицензии «Джодас Экспоим» за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

Во время проверки, которая проводилась в мае — июне этого года по требованию Генпрокуратуры на складе в деревне Апаринки Московской области, сотрудники Росздравнадзора обнаружили целый ряд нарушений условий оптовой фармлицензии. Среди них несоответствие помещений склада большим количествам находящихся на хранении лекарственных средств, отсутствие карантинной зоны и документированной системы качества, необходимых СОП, наличие просроченных и фальсифицированных лекарств. Также организация не передавала обязательные сведения в ЕГИСЗ о сотрудниках и используемом оборудовании, следует из текста судебного акта.

Представитель «Джодас Экспоим» с выявленными нарушениями согласился, обязался устранить их в предписанный срок и просил назначить наказание в минимальном размере. Суд согласился и оштрафовал фарморганизацию на 50 тыс. руб.

Тем временем «Джодас Экспоим» обратился в Арбитражный суд Москвы с шестью исками к Минздраву о признании его решений об отмене регистрации лекарств незаконными. Четыре завления оставлены без движения, два — приняты к рассмотрению.

Генеральный директор «Джодас Экспоим» Парсад Сингх Шаши Шанкар с конца мая находится в СИЗО в связи с расследованием уголовного дела о даче взятки особо крупного размера экс-руководителю отдела Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Алексею Сазонову. Последний на время расследования помещен под домашний арест. По версии следствия, бизнесмен пытался договориться, чтобы регулятор больше не отменял регистрацию препаратов фирмы.

