Financial Times: расходы пациентов в США вырастут из-за пошлин на медизделия из ЕС

Производители Siemens Healthineers и Philips прогнозируют убытки, которые последуют за введением пошлины, до 250 млн евро уже в текущем финансовом году, а в перспективе – до 400–500 млн евро ежегодно.

Особенно ощутимым рост цен может стать на такие изделия, как стенты и искусственные суставы, расходы на которые лягут на пациентов, больницы или производителей в зависимости от условий контрактов, заявил старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения в аналитическом центре Совета по международным отношениям Прашант Ядав.

Эксперты предупреждают, что введение пошлин угрожает устойчивости глобальных цепочек поставок. Даже небольшие сбои в логистике могут быстро отразиться на диагностических и лечебных процедурах.

Некоторые компании уже рассматривают перенос производства. Так, швейцарская Ypsomed, выпускающая инъекционные системы, может перераспределить мощности между заводами в Германии и Швейцарии, а также планирует строительство новых производственных площадок для американского рынка к 2028 году.

В Белом доме критику со стороны европейской индустрии отвергли, заявив, что именно ЕС и страны – члены Союза устанавливают барьеры для импорта фармацевтической и медицинской продукции, что также влияет на цены и доступность. Между тем аналитики отмечают, что наиболее пострадавшими от тарифов окажутся страны с высокой концентрацией производства медицинских технологий для США.

Отрасль является крупнейшим работодателем в Европе: в ней занято 38 тысяч компаний. Так, в Ирландии сектор обеспечивает около 45 тысяч рабочих мест и до 42% экспорта направляется на американский рынок.

В июле 2025 года Дональд Трамп в очередной раз поднял вопрос о введении пошлин до 200% на фармацевтические товары иностранного производства. Трамп заявил, что может предоставить производителям фармпродукции около года или больше для переноса их деятельности в США.

Параллельно мировая фармацевтическая отрасль в 2025 году переживает волну масштабных сокращений сотрудников: с января как минимум 178 зарубежных компаний объявили об увольнении тысяч работников. Руководство компаний объясняет эти меры необходимостью снижения расходов, реструктуризацией бизнес-моделей и перераспределением ресурсов на приоритетные направления исследований. Подробнее об увольнениях в отрасли – в обзоре Vademecum.