Александра Герштанского арестовали после отставки с поста главы архангельского Минздрава

В региональной прокуратуре уточнили, что уголовное дело возбуждено в следственном отделении РУ ФСБ России по Архангельской области. Бывшему министру уже предъявлено обвинение. Мера пресечения будет действовать до 19 ноября 2025 года.

Согласно данным Ломоносовского райсуда, решение о заключении экс-чиновника под стражу принято исходя из тяжести обвинения, отсутствия у Герштанского регистрации в Архангельской области и наличия загранпаспорта. Кроме того, судья посчитал, что у фигуранта есть возможность скрыться или оказать воздействие на свидетелей.

За день до ареста Герштанского в Ломоносовском райсуде состоялось заседание по избранию меры пресечения для неназванного 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Согласно данным предварительного расследования, фигурант, «действуя по указанию неустановленного должностного лица Министерства здравоохранения Архангельской области», вступил в сговор с бенефициаром одной из компаний, осуществляющих в Архангельске строительство жилых многоквартирных домов.

Следователи считают, что сговор предполагал передачу взятки в размере 10 млн рублей для создания избыточной тепловой энергии в Архангельской облбольнице, необходимой для строительства и ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. «После получения части взятки в размере 10 млн рублей, которую обвиняемый намеревался передать неустановленному должностному лицу Министерства здравоохранения Архангельской области, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – пояснили в пресс-службе суда.

По решению судьи обвиняемого заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток – до 15 ноября 2025 года. Информации о возможной связи дела Герштанского и предполагаемого взяткодателя на данный момент нет.

Александр Герштанский в 2013 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, а в 2014-м завершил интернатуру по специальности «хирургия». В 2016 году освоил профессиональную образовательную программу в Первом Санкт-Петербургском ГМУ им. И.П. Павлова по направлению «организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2019 года замещал различные должности в Euromed Group в Санкт-Петербурге, в 2020 году его назначили главным врачом одной из клиник сети. В начале октября 2020 года занял должность заместителя главы Минздрава Архангельской области.

Исполнять обязанности министра здравоохранения региона Александр Герштанский начал в ноябре 2020 года. В январе 2023 года его утвердили в должности. О своей отставке чиновник сообщил 19 сентября 2025 года на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что решение покинуть пост было непростым.

«Эти пять лет были временем колоссальных вызовов, напряженного труда и, уверен, развития здравоохранения Поморья. Мы прошли через суровые испытания пандемией, мобилизовали все силы и доказали, что наша медицинская система – это крепкий, надежный щит для каждого жителя области», – написал Герштанский, пообещав делиться опытом с новым руководителем ведомства.

Исполняющей обязанности главы Минздрава Архангельской области с 20 сентября назначена Татьяна Русинова, с 2018 года работавшая в должности заместителя министра – начальника Управления организации здравоохранения Архангельской области.